Ereğli Belediyesinden kesimhanelerde dezenfekte çalışması

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı dolayısıyla kesimhanelerde dezenfekte çalışmaları gerçekleştirdi.

Covid-19 tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmalarına devam eden ekipler, Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla beraber hummalı bir çalışma yürütüyor. Belediyesi olarak salgınla mücadelede önlemleri eksiksiz yerine getirdiklerine dikkat çeken Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, “Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle kültürümüzün alışık olduğu bazı durumlardan kaçınmak durumunda kaldık. Bu bizi ne kadar derinden etkilese de kendimiz, sevdiklerimiz ve hatta tüm milletimizin sağlığı açısından kurallara uyarak yaşamaya özen gösteriyoruz. Belediye olarak da bu noktada tüm çabamızı harcıyoruz. Hemşehrilerimizin sağlığı açısından önemli olan noktalarda sürecin başından itibaren özenle ve büyük bir özveri ile dezenfekte çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu manada Kurban Bayramı’na yaklaştığımız bu günlerde şehrimizde bulunan kesimhanelerimizi dezenfekte ettik. Bu sayede hemşehrilerimiz gönül rahatlığıyla kesimhanelerde kurban ibadetlerini gerçekleştirebilecek. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da salgınla mücadelemize devam edeceğiz. İnanıyorum ki en kısa zamanda bu zor zamanları atlatıp yeniden coşkuyla yaşayacağımız bayramlara ulaşacağız. Tüm hemşehrilerimize mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir bayram diliyorum” dedi.