Ereğli Belediyesi’nden kar seferberliği

Konya’nın Ereğli ilçesinde kar yağışı ve tipiyle birlikte çalışmalar devam ediyor.

Ereğli Belediyesi ekipleri bir yandan kar temizliğine devam ederken bir yandan da kar yağışı nedeniyle kapanan yollarda mahsur kalan vatandaşlara gece boyunca dağıtılan sıcak çorba ve çay ikramına gündüz de devam etti. Otogar esnafını ziyaret eden ve vatandaşlarla sohbet eden Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu akabinde de İlçe Kaymakamı Edip Çakıcı ile birlikte vatandaşlara ikramda bulundu.

“Mağduriyet yaşanmasına izin vermemeye gayret ediyoruz”

Çalışmalar hakkında kısa bir açıklama yapan Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, “Rabbimize şükürler olsun ki rahmeti bol olan bir kış geçiriyoruz. Allah’ın izniyle bu yağışların bolluk ve berekete vesile olacağını değerlendiriyor ve büyük bir mutluluk duyuyoruz. Ancak tabii ki bazı olumsuz şartlar da oluşma ihtimali ortaya çıkıyor. Bu noktada belediye olarak yoğun kar yağışının başladığı andan itibaren büyük bir özveri ile çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bir yandan şehir genelinde kar temizleme çalışmaları diğer yandan da kapanan yollarda mahsur kalan vatandaşlara sıcak çorba ikramı gerçekleştiriyoruz. Rahmet nedeniyle bir mağduriyet yaşanmasına izin vermemeye gayret ediyoruz. Bu noktada önceki çalışmalarımızda olduğu gibi şimdi de muvaffak olacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.