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Ereğli Belediyesinden depremde evi zarar gören vatandaşlara yardım

KONYA’NIN EREĞLİ İLÇE BELEDİYESİ, NİĞDE’DE MEYDANA GELEN 5.4 ŞİDDETİNDEKİ DEPREMDE EVLERİ ZARAR İLÇEDEKİ VATANDAŞLARA YARDIM ELE UZATTI.

KONYA 24.09.2020, 17:25
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Ereğli Belediyesinden depremde evi zarar gören vatandaşlara yardım

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi, Niğde’de meydana gelen 5.4 şiddetindeki depremde evleri zarar ilçedeki vatandaşlara yardım ele uzattı.

Ereğli ilçesine bağlı Emirgazi ve Belkaya mahallerinde bulunan bazı evler 20 Eylül tarihinde Niğde’de 5.4 şiddetindeki depremden etkilenerek zarar gördü. Bunun üzerine Ereğli Belediyesi, evi zarar gören vatandaşlara yardım eli uzattı. Vatandaşların gece soğuktan etkilenmeleri için belediye tarafından çadır temin edildi.

Vatandaşlar çadırlar için Ereğli Belediyesi Başkanı Hüseyin Oprukçu’ya teşekkür etti.

Hemşehrilerinin her zaman yanında olduklarını ifade eden Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, “Geçtiğimiz günlerde Emirgazi ve Belkaya mahallelerimizde meydana gelen deprem hepimizi korkuttu, hemşerilerimize geçmiş dileklerimi iletiyorum. Ereğli Belediyesi olarak hemşerilerimizin her zaman yanında ve destekçisiyiz. Bu kapsamda depremde evleri zarar gören hemşerilerimiz için çadırlarımızı hemen kurduk. Allah daha büyük afetlerden hepimizi esirgesin” dedi.

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