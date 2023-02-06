Ereğli Belediyesinden deprem bölgesine yardım

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi, sabah saatlerinde meydana gelen depremin ardından başta Kahramanmaraş olmak üzere depremden etkilenen diğer illere yardım gönderdi.

Türkiye’de saat 04.20 sularında Kahramanmaraş merkezli 7,4’lük depremle sarsıldı. Kahramanmaraş başta olmak üzere Diyarbakır, Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Adana, Osmaniye ve Kilis’te meydana gelen deprem vatandaşları sokağa döktü. Bu sıralarda Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu’nun talimatıyla hızla deprem bölgesine gidecek araçlar ve ihtiyaç malzemeleri hazırlanarak kısa zamanda bölgeye gönderildi.

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, 5 damperli kamyon, 1 ekskavatör ve 1 lobedin yola çıktığını belirtti. Akabinde de battaniye, su, meyve suyu, sandviç ve kumanya gibi ihtiyaç malzemeleriyle birlikte belediye personelleri yardım amacıyla deprem bölgelerine gönderildi. Ayrıca deprem Ereğli’de de şiddetli hissedilirken soğuğa rağmen tedbir olarak geceyi sokaklarda geçiren vatandaşlara Ereğli Belediyesi tarafından sıcak çorba ikram edildi.