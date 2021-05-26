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Ereğli Belediyesinden çiçeklendirme çalışmaları

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kavşaklar ve refüjlerde çiçeklendirme çalışmaları gerçekleştiriyor.

KONYA 26.05.2021, 15:45
Ereğli Belediyesinden çiçeklendirme çalışmaları

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kavşaklar ve refüjlerde çiçeklendirme çalışmaları gerçekleştiriyor.

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, “Çiçek gibi bir Ereğli” parolasıyla çiçeklendirme çalışmalarına devam ettiklerini belirtti. Başkan Oprukçu, belediye olarak çevreyi güzelleştirme ve yeşillendirmek için gayret gösterdiklerini belirterek, “Yeşillendirme çalışmalarımızda fidan dağıtımı ve fidan dikimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bunun yanında kavşaklar ve refüjlerde çiçeklendirme çalışmalarımızla şehrimizi güzelleştirmeye devam ediyoruz. Yaşanabilir bir Ereğli için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da hizmetlerimize özveri ile devam edeceğiz” dedi.
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