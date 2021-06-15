Ereğli Belediyesi tarafından dağıtılan fideler mahsullerini başladı

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi tarafından geçtiğimiz aylarda 2 bin aileye dağıtılan 280 bin adet fide toprakla buluşturulduktan sonra ilk mahsullerini vermeye başladı.

Ereğli Belediyesi tarafından geçtiğimiz aylarda 2 bin aileye 280 bin adet sebze fidesi dağıtıldı. Pandemi dolayısıyla mahalle muhtarları aracılığıyla dağıtılan fideler toprakla buluşturulduktan sonra ilk mahsullerini vermeye başladı. Üreticiler, kendilerine fide desteğinde bulunan Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu’ya teşekkürlerini dile getirdi.

Belediye tarafından dağıtılan fidelerle ilgili olumlu geri dönüşlerden dolayı mutluluğunu ifade eden Başkan Oprukçu, “Ereğlimize hizmet noktasında elimizden geldiğince çalışmalarımıza devam ediyoruz. Özellikle pandemi sürecinde fide dağıtımlarımızda hemşerilerimizle aramızda köprü görevi yapan mahalle muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Bu kapsamda muhtarlarımız aracılığıyla geçtiğimiz aylarda dağıttığımız fidelerin toprakla buluştuğunu ve sebze verdiğini görmek bizleri mutlu etti. Tek gayemiz daha fazla üretim, çünkü üreten toplumlar daima ayakta kalır. Gelecek nesillerimize iyi bir miras bırakmak için toplum olarak her zaman üretmeliyiz. Ayrıca tarım şehri olarak daha çok üretmek zorunda olduğumuz gerçeğiyle de karşı karşıyayız. Tarım Ereğli’miz için çok önemlidir. Ereğli Belediyesi olarak da üretime destek olmaya özen gösteriyoruz. Bu noktada dağıttığımız 2 bin ailemize 280 bin adet sebze fidelerinin toprakla buluşup ilk sebzelerini vermesi hemşerilerimiz gibi bizi de mutlu etti. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da üretime ve üreticilerimize destek olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.