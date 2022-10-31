Ereğli Belediyesi sıcak asfalt çalışmalarına başladı

Konya’nın merkez Ereğli İlçe Belediyesi 20 bin ton sıcak asfalt hedefine Yıldırım Beyazıt Mahallesinde gerçekleştirdiği çalışmalarla başladı.

Ereğli Belediyesi sıcak asfalt çalışmalarına Yıldırım Beyazıt Mahallesinde başladı. 20 bin ton sıcak asfalt hedefiyle yola çıkan Ereğli Belediyesi, çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, belediye ekiplerinin yürüttüğü sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek vatandaşlarla sohbet etti.

Ereğli’nin birçok noktasını sıcak asfaltla buluşturacaklarını ifade eden Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, “Sıcak asfalt atağımıza Yıldırım Beyazıt Mahallemiz ile başlıyoruz. Önümüzdeki süreçte gerçekleştireceğimiz çalışmalarla 20 bin ton sıcak asfalt caddelerimiz ve sokaklarımızla buluşacak. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana belirttiğimiz asfaltsız, bozuk yol bırakmama hedefimiz doğrultusunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz. Bu doğrultuda şimdiye kadar 95 bin ton sıcak asfalt, 27 bin ton yama, 433 bin metrekare soğuk asfalt ve 605 bin metrekare kilitli parke taşı yol çalışması ile rekor üstüne rekor kırdık. Cumhuriyet tarihinin en yoğun asfalt çalışmasını gerçekleştirdiğimiz bu dönemde durmadan, yorulmadan şehrimize hizmet etmeye devam ediyoruz ve devam edeceğiz. Asfaltsız, bozuk, tozlu ve çamurlu yol bırakmamaya kararlıyız. Ereğlimize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.