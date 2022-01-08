Ereğli Belediyesi Konya Tanıtım Günleri’nde

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi, İstanbul Yenikapı’da düzenlenen “Konya Tanıtım Günleri”nde yerini aldı.

İstanbul Yenikapı’da Konyalı Sanayici ve İşadamları Derneği (KONSİAD) tarafından düzenlenen “Konya Tanıtım Günleri” İstanbul’da yaşayan Konyalıların ilgi odağı oldu. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen fuarda Konya’nın tüm ilçelerinin de standı yer aldı. Ereğli Belediyesi tarafından kurulan stant da ziyaretçilerin ilgisini çekti. Ereğli’nin yöresel ürünlerinin yer aldığı Ereğli Belediyesi standı; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, eski bakanlardan Ali Talip Özdemir, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Müfit Gürtuna, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, belediye başkanlarının yanı sıra İstanbul’da yaşayan Konyalılar, Ereğlililer ve İstanbullu ziyaretçiler tarafından da ilgi gördü. Özellikle statta yer alan Ereğli’nin yöresel ürünleri beğeni aldı.

Yer aldığı her platformda Ereğli’nin yöresel ürünlerinin tanıtımına destek veren, yöresel ürünlerin üretimine ve pazarlanmasına da büyük önem veren Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, Ereğli’nin Konya-Adana Otoyolu üzerinde yapımına devam edilen Yöresel Ürün Satış Merkezi’nin de en kısa zamanda hizmete gireceğini geçtiğimiz günlerde dile getirmişti.