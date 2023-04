Ereğli Belediyesi depremde zarar gören minareyi onardı

Konya’nın Ereğli Belediyesi, Şubat ayında Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören Belkaya Yeni Cami minaresinin onarım çalışmalarını tamamladı.

Belkaya’da devam eden çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, “Ülkemiz büyük deprem felaketleriyle sarsıldı. Millet olarak tasımız, tarağımız, neyimiz varsa deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlarımıza yardım elimizi uzattık. Ereğli Belediyesi olarak da tüm imkanlarımızı seferber ederek destek verdik. Ayrıca Belkaya Mahallemizde de hasar gören evlerin yapımına derhal başladık, hızla devam ediyoruz bunun yanında da hasar gören Belkaya Yeni Cami minaresinin yapım çalışmasını tamamladık. Felaketler gelir geçer. Allah’ın izniyle her şeye çare buluruz, her engeli aşarız. Yeter ki birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Her zaman hemşerilerimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.