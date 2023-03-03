Ereğli Belediyesi depremde hasar gören evin yenisini yapıyor

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi, Niğde’de Bor merkezli meydana gelen depremde hasar gördüğü için yıkılan evi yeniden yapmak için çalışmalara başladı.

25 Şubat tarihinde Niğde’de Bor merkezli meydana gelen depremde Belkaya ve Kutören mahallelerinde bazı evlerde hasar meydana geldi. Depremden sonra bölgeye giden Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, Belkaya Mahallesinde Gümüleyik yaylasında evi kullanılamaz hale gelen Anakız Öger’e evini yaptıracağına dair söz verdi. Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu’nun talimatları sonrasında, çadır gönderilen Anakız Öğer’in kullanılamaz hale gelen evi tamamen yıkıldı. Yıkım çalışmalarının ardından belediye ekipleri, evi yeniden inşa etmek için harekete geçti. Evin temelini atan belediye ekipleri, kısa zamanda evi Anakız Öğer’e teslim etmek için çalışmalarını sürdürüyor.