Ereğli Belediyesi çalışmalarına devam ediyor

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi, ilçeye hizmet noktasında fiziki, sosyal ve kültürel çalışmalarına devam ediyor.

Hizmetler hakkında değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, “Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizce mahallelerimizde yol bakım ve onarım, kaldırım yapım ve onarım çalışmalarımıza devam ediyoruz. Zabıta Müdürlüğü ekiplerimizce Covid-19 tedbirleri kapsamında denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Daha yeşil Ereğli parolasıyla çıktığımız yolda hemşerilerimize fidan dağıtımı gerçekleştirdik. Bunların yanı sıra İstiklal Marşımızın kabulüne özel yaptırdığımız plaketleri okul müdürlerimize takdim ettik, tıp bayramı vesilesiyle de sağlık çalışanlarımıza özveri ve fedakarlıklarından dolayı teşekkür ederek hediye takdiminde bulunduk. Azim ve kararlılıkla bundan önce olduğu gibi bundan sonra da hizmetlerimize devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.