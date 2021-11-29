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ERASMUS öğrencileri Akşehir ve Eber göllerinde inceleme yaptı

ERASMUS + KA229 “Daha İyi Bir Gelecek İçin Doğaya Saygı” isimli Avrupa Birliği hibeli projekapsamında, Akşehir ve Eber Gölleri’nde incelemelerde bulunan 5 ülkeden ve Eskişehir Gazi Mustafa Kemal Anadolu Lisesinden gelen öğrenciler ve öğretmenleri, Nasreddin Hoca Türbesi’ni de ziyaret etti.

KONYA 29.11.2021, 12:04
ERASMUS öğrencileri Akşehir ve Eber göllerinde inceleme yaptı

ERASMUS + KA229 “Daha İyi Bir Gelecek İçin Doğaya Saygı” isimli Avrupa Birliği hibeli projekapsamında, Akşehir ve Eber Gölleri’nde incelemelerde bulunan 5 ülkeden ve Eskişehir Gazi Mustafa Kemal Anadolu Lisesinden gelen öğrenciler ve öğretmenleri, Nasreddin Hoca Türbesi’ni de ziyaret etti.

Nasreddin Hoca Türbesi’nde Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ile Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel’le de görüşen heyet, Akşehir ve Nasreddin Hoca hakkında bilgiler aldı. Eskişehir Gazi Mustafa Kemal Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ethem Bilgin Başeğmez, ERASMUS + KA229 “Daha İyi Bir Gelecek İçin Doğaya Saygı” isimli proje hakkında Başkan Akkaya’ya bilgiler verdi. Başeğmez, “Projemiz Avrupa Birliği tarafından hibelendirilmiş olup toplamda 36 ay sürmektedir. Projemizin ortakları Fransa, İspanya, İtalya, Romanya ve Bulgaristan’dan lise düzeyinde eğitim veren 5 okuldan oluşmaktadır. Projemizin temel hedefi ortak okullarda yürüteceğimiz faaliyetlerle öğrenci ve öğretmenlerimizin iklim değişikliği ve etkileriyle ilgili bilinç düzeylerini artırmak ve bu bilincin okullar etkisiyle tüm topluma yayılmasını sağlamaktır. Bu sayede küresel ısınmanın ekosistemimiz üzerinde yaratacağı tahribatı, genç nesillerin duyarlılıklarını artırmak aracılığıyla en aza indirmek ve daha yaşanılabilir bir gelecek oluşturma yönünde ortak hedefimiz bulunmaktadır. Projemiz süresince 6 farklı başlıkta eğitim-öğrenme ve öğretme faaliyeti gerçekleştirilecektir. Bu bağlamda Türkiye’de ‘Küresel ısınma ve sera gazları’, Romanya’da ‘Plastik kirliliği, atıklar ve geri dönüşüm’, İspanya’da ‘Enerji ve yenilenebilir enerji kaynakları’, Bulgaristan’da ‘Biyoçeşitlilik ve ekosistem hizmetleri’, İtalya’da ‘İklim değişikliğinin su üzerine etkisi’ ve Fransa’da 7Organik tarım ve sürdürülebilirlik’ faaliyetlerine odaklanılacaktır. Bu faaliyetler dışında her ay yapılacak çok sayıda yerel faaliyet de projemiz kapsamındadır. Projemizin hareketlilikler boyunca sunumlar, atölye çalışmaları, sınıf içi etkinler, açık hava etkinlikleri (atık toplama ve ayrıştırma, piknik ve doğa oyunları, bahçecilik, doğa yürüyüşü, ortak ağaç dikimi), web 2.0 araçlarının kullanımı, e-twinning, stem eğitim faaliyetleri, çeşitli deneyler ve tasarımlar oluşturulması, kurumuş göl, organik tarım yapılan çiftlik, dalga enerjisi santrali, jeopark ziyaretleri, proje logo, afiş ve poster tasarımı, atık malzemelerden tasarım sergisi, sivil toplum kuruluşları ve kamu kuruluşlarını ziyaretler, kültür geceleri olacaktır” dedi.

Proje kapsamındaki gezi etkinliğinde kurumaya yüz tutan Akşehir ve Eber göllerinde incelemeler yaptıklarını belirten Okul Müdürü Başeğmez, misafirperverliği için de Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya’ya teşekkür etti.

Fransa, İspanya, İtalya, Romanya, Bulgaristan ve Eskişehir’den gelen gençlerin çevre konusunda böyle duyarlı ve özverili bir projeyle Akşehir’e gelmelerinden memnuniyet duyduklarını ifade eden Başkan Akkaya, Akşehir ve Eber Gölleri Birliği olarak her iki gölünde kurumaması için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, bu çalışmalar kapsamında bakanlıklarla birlikte işbirliği içerisinde faaliyetlerine devam ettiklerini söyledi. Başkan Akkaya, Akşehir Gölü’nün tescilli Akşehir Kirazı’na aromasını veren bir ekosisteme sahip olduğunun altını çizerek, Akşehir ve Eber Gölü’nün kurumaması için tüm birlik üyesi belediyeler ile birlikte gayretlerini sürdüreceklerini ifade etti.

Akşehir Kirazı lokumunu tadan okul idarecilerine ve öğretmenlerine Akşehir Belediyesi Kültür Yayınlarından oluşan bir set ve Nasreddin Hoca’nın tersine çalışan saatini armağan eden Başkan Akkaya, öğrenciler ve öğretmenleri ile hatıra fotoğrafı da çektirdi.

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