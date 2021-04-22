banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Hiç işe gitmeden 15 yıl maaş almış
Hiç işe gitmeden 15 yıl maaş almış
Marketlerin 23 Nisan çalışma saatleri belli oldu
Marketlerin 23 Nisan çalışma saatleri belli oldu
MSÜ sonuçları açıklandı! ÖSYM MSÜ 2021 sınavı sonuçları nereden sorgulanır?
MSÜ sonuçları açıklandı! ÖSYM MSÜ 2021 sınavı sonuçları nereden sorgulanır?
‘Thodex’ hakkında Başsavcılıktan soruşturma
‘Thodex’ hakkında Başsavcılıktan soruşturma

Emniyet Müdürü Mustafa Aydın başarılı bekçileri ödüllendirdi

Konya İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Beyşehir ilçesinde görev yapan bekçileri başarı belgesiyle ödüllendirildi.

KONYA 22.04.2021, 12:45
1
Emniyet Müdürü Mustafa Aydın başarılı bekçileri ödüllendirdi

Konya İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Beyşehir ilçesinde görev yapan bekçileri başarı belgesiyle ödüllendirildi.

Konya İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti. Aydın, ziyareti sırasında Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki görevlerinde üstün başarı gösteren teşkilat mensubu bekçileri başarı belgesi ile ödüllendirdi. Aydın, ziyareti sonrası İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Türken, polis amirleri ve teşkilat mensuplarıyla birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğünde hatıra fotoğrafı çektirdi.
banner478
Yorumlar (0)
16°
az bulutlu