banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
McDonald’s Türkiye, 'bisikletli kurye' dönemine geçti!
McDonald’s Türkiye, 'bisikletli kurye' dönemine geçti!
Evde Bakım Yardımı ödemeleri başladı
Evde Bakım Yardımı ödemeleri başladı
Piyasalarda son durum ne?
Piyasalarda son durum ne?
Bill Gates’in kızı imam nikahıyla evlendi
Bill Gates’in kızı imam nikahıyla evlendi

Emniyet Genel Müdürü Aktaş Yazır Polis Karakolunu inceledi

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından Yazır Mahallesine kazandırılan Polis Karakolunu ziyaret etti.

KONYA 18.10.2021, 10:57
Emniyet Genel Müdürü Aktaş Yazır Polis Karakolunu inceledi

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından Yazır Mahallesine kazandırılan Polis Karakolunu ziyaret etti.

Selçuklu Belediyesi tarafından bölge güvenliğini sağlamak ve bölge asayişini sağlamak amacıyla yapılan Yazır Polis Karakolu tamamlandı. Kullanıma hazır hale gelerek yakında açılışının yapılması planlanan karakolda Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ile birlikte incelemelerde bulundu. Başkan Pekyatırmacı, karakol binası hakkında Genel Müdür Mehmet Aktaş’a detaylı bilgiler verdi. İnceleme esnasında Emniyet Genel Müdürlüğü İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanı Ahmet Nehar Poçan, Konya İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ve İl Jandarma Komutanı Şakir Uslu da hazır bulundu. Yazır polis karakolu binasını inceleyen Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, binanın bölgenin ihtiyacını karşılayan ve görevli polislerin rahatlıkla görevlerini yapabileceği bir karakol olduğunu ifade etti.

“Karakol binası bölgenin güvenliğini sağlamakta katkı sunacak”

Yazır bölgesinde asayişi sağlamak için bölgenin ihtiyacı olan karakol binasını belediye olarak kazandırdıklarını belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Yazır, Beyhekim, Selahattin Eyyübi mahallelerimiz giderek büyüyen mahallelerimiz. Bu mahallelerde güvenlik sorunu yok ancak bir asayiş olayı ya da kaza gibi durumlarda görevli polisler uzak noktalardan buraya ulaşmaya çalışıyor. İnşallah karakol binamızın tamamlanmasıyla birlikte bu noktadan bölgenin güvenliği sağlanmış olacak. Ben yakın zamanda açılışını gerçekleştireceğimiz karakol binamızın hem mahallemize hem de emniyet camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Fenerbahçe 9 19
3. Beşiktaş 9 17
4. Karagümrük 9 17
5. Galatasaray 9 17
6. Hatayspor 8 16
7. Altay 9 15
8. Konyaspor 9 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 7 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. Denizlispor 9 10
12. Altınordu 9 10
13. Adanaspor 9 9
14. Manisa FK 9 9
15. Boluspor 8 8
16. Bursaspor 8 8
17. İstanbulspor 7 7
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Aston Villa 8 10
13. Arsenal 7 10
14. Crystal Palace 7 7
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Athletic Bilbao 8 13
9. Valencia 9 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 8 11
12. Mallorca 9 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 9 9
15. Cádiz 8 7
16. Celta de Vigo 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 9 2