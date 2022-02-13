EMITT 2021’de Selçuklu rüzgarı

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, Turizm sektörünün uluslararası buluşma noktası olan 25. EMITT Fuarı’nda Konya’yı ve Selçuklu Medeniyetini tanıttı.

Bu yıl 25’incisi düzenlenen dünyanın en büyük 4 turizm fuarı arasında yer alan Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarı-EMITT pandemi nedeniyle 2021 yılında düzenleyemediği 25. EMITT fuarını 2022 yılında düzenledi. 9 - 12 Şubat tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen fuarda Selçuklu Belediyesi kurduğu stantla damga vurdu. Selçuklu Belediyesi Konya’nın tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra şehre değer katan yatırımları tanıttığı standı ile yoğun ilgi gördü.

Selçuklu Belediyesi, Konya’nın turizm potansiyeli, tarihi ve kültürel mirasını ulusal ve uluslararası platformda en iyi şekilde tanıtmak amacıyla 25. EMITT fuarına katıldı. Dünyanın ve Türkiye’nin farklı noktalarından fuarı gezmek için gelen binlerce ziyaretçinin buluşma noktası olan fuarda kadim Selçuklu Medeniyeti başta olmak üzere Konya’nın tarihi ve kültürel değerleri ve Selçuklu Belediyesinin faaliyetleri anlatıldı. Fuara katılan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı Selçuklu Belediyesi standını ziyaret eden vatandaşlarla birebir hasbihal ederek belediyenin yatırımları ile kültürel ve turizm faaliyetleri hakkında ziyaretçilere bilgi verdi.

“Konya’ya tüm misafirlerimiz bekliyoruz”

Konya’yı tanıtmak amacıyla 25. Emitt Fuarına katıldıklarını belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Konya olarak buraya yoğun bir katılımla dahil oldu. Konya Büyükşehir Belediyemiz, Karatay Belediyemiz, Akşehir Belediyemiz ve Selçuklu Belediyemiz olmak üzere Selçuklu Belediyemizin standında bütün gelen misafirlerimize Konya’mızla ilgili Selçuklu ilçemizle ilgili yaptığımız çalışmalarla ilgili turizm faaliyetleri ile ilgili bilgilendirmeler yapıyoruz. İlçemiz sınırları içerisinde en eski yerleşim yerlerinden bir tanesi olan Sille bulunuyor. Sille beş bin yıllık bir tarihe sahip ve hem eski dönemlere ait bir açık hava müzesi olarak bütün ziyaretçilerimizin hem yerli hem yabancı misafirlerimizin gezebilecekleri hem de bütün kültürlerin buluşma noktası olan bir mekanı içerisinde barındıran lokasyon. O yüzden biz Konya’ya bütün yerli ve yabancı misafirlerimizi davet ediyoruz. Sille’mizde Aya Eleni Kilisemizle, Camilerimizle, hamamlarımızla ve tüm tarihi dokularımızla burada Sille’de yaptığımız faaliyetleri, çalışmaları tüm misafirlerimize göstermek istiyoruz” dedi.

“Tropikal Kelebek Bahçemiz ziyaretçi akınına uğradı”

Konya Tropikal Kelebek Bahçesinin turistlerin Konya’da en fazla uğradığı mekanlardan biri olduğunu belirten Başkan Pekyatırmacı, “Yine aynı şekilde Konya Tropikal Kelebek Bahçesi bütün Konyamıza gelen misafirlerin ziyaret ettiği bir lokasyon haline geldi. Mevlana Müzesinden sonra ikinci ziyaret mekanı. En son geçen yıl covid sürecinden dolayı Haziran ayından itibaren ziyaretler başlamasına rağmen 400 bine yakın misafiri ağırlayarak bir rekoru da kırmış oldu. Ben önümüzdeki yıllarda Konya Tropikal Kelebek Bahçemizin yüz binlerce turistin Konyamıza gelmesine vesile olacağını düşünüyorum. Bütün yerli yabancı misafirlerimizi Konya’mızda ve Konya Tropikal Kelebek Bahçemizde ağırlamaktan memnuniyet duyacağımı ifade etmek istiyorum. Burada gelen misafirlerimiz hem tropikal bir iklimde oradaki bitkileri görme imkanına sahip oluyorlar hem de bütün kelebeklerin kozadan pupa haline geçişini ve kelebeğe dönüşümünü orada izleyip şahitlik etmiş oluyorlar. Kelebeklerin hayat döngüsü aslında bir mucize bu mucizeye de şahitlik etmiş oluyorlar. Bu nedenle Konya Tropikal Kelebek Bahçemize bütün yerli ve yabancı misafirlerimizi davet ediyorum. Tabi Konyamızda tarihi ve turistik anlamda pek çok zenginliklerimiz var. En başta Selçuklu başkenti Hazreti Mevlana’nın diyarı Onun için biz bütün misafirlerimize aslında yılın on iki ayı Konya’ya gelmenin bir nedeni olduğunu ifade etmek istiyoruz. Hem dini turizm hem doğa turizmi hem kültür turizmi anlamında Konya’mızda çok sayıda görülmesi gereken ve gezilmesi, bilgi sahibi olunması gereken zenginlikler var. Bunları en iyi şekilde tanıtmanın gayreti içerisindeyiz. Fuara katılan tüm firmalara, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.