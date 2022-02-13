banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Hava sıcaklığı nasıl olacak?
Hava sıcaklığı nasıl olacak?
Dede ve halalara Yargıtay’dan müjde
Dede ve halalara Yargıtay’dan müjde
Fitch Türkiye′nin kredi notu görünümünü düşürdü
Fitch Türkiye′nin kredi notu görünümünü düşürdü
15 Şubat öncesi 52 adrese PKK/KCK operasyonu
15 Şubat öncesi 52 adrese PKK/KCK operasyonu

EMITT 2021’de Selçuklu rüzgarı

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, Turizm sektörünün uluslararası buluşma noktası olan 25. EMITT Fuarı’nda Konya’yı ve Selçuklu Medeniyetini tanıttı.

KONYA 13.02.2022, 14:32
EMITT 2021’de Selçuklu rüzgarı

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, Turizm sektörünün uluslararası buluşma noktası olan 25. EMITT Fuarı’nda Konya’yı ve Selçuklu Medeniyetini tanıttı.

Bu yıl 25’incisi düzenlenen dünyanın en büyük 4 turizm fuarı arasında yer alan Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarı-EMITT pandemi nedeniyle 2021 yılında düzenleyemediği 25. EMITT fuarını 2022 yılında düzenledi. 9 - 12 Şubat tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen fuarda Selçuklu Belediyesi kurduğu stantla damga vurdu. Selçuklu Belediyesi Konya’nın tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra şehre değer katan yatırımları tanıttığı standı ile yoğun ilgi gördü.

Selçuklu Belediyesi, Konya’nın turizm potansiyeli, tarihi ve kültürel mirasını ulusal ve uluslararası platformda en iyi şekilde tanıtmak amacıyla 25. EMITT fuarına katıldı. Dünyanın ve Türkiye’nin farklı noktalarından fuarı gezmek için gelen binlerce ziyaretçinin buluşma noktası olan fuarda kadim Selçuklu Medeniyeti başta olmak üzere Konya’nın tarihi ve kültürel değerleri ve Selçuklu Belediyesinin faaliyetleri anlatıldı. Fuara katılan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı Selçuklu Belediyesi standını ziyaret eden vatandaşlarla birebir hasbihal ederek belediyenin yatırımları ile kültürel ve turizm faaliyetleri hakkında ziyaretçilere bilgi verdi.

“Konya’ya tüm misafirlerimiz bekliyoruz”

Konya’yı tanıtmak amacıyla 25. Emitt Fuarına katıldıklarını belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Konya olarak buraya yoğun bir katılımla dahil oldu. Konya Büyükşehir Belediyemiz, Karatay Belediyemiz, Akşehir Belediyemiz ve Selçuklu Belediyemiz olmak üzere Selçuklu Belediyemizin standında bütün gelen misafirlerimize Konya’mızla ilgili Selçuklu ilçemizle ilgili yaptığımız çalışmalarla ilgili turizm faaliyetleri ile ilgili bilgilendirmeler yapıyoruz. İlçemiz sınırları içerisinde en eski yerleşim yerlerinden bir tanesi olan Sille bulunuyor. Sille beş bin yıllık bir tarihe sahip ve hem eski dönemlere ait bir açık hava müzesi olarak bütün ziyaretçilerimizin hem yerli hem yabancı misafirlerimizin gezebilecekleri hem de bütün kültürlerin buluşma noktası olan bir mekanı içerisinde barındıran lokasyon. O yüzden biz Konya’ya bütün yerli ve yabancı misafirlerimizi davet ediyoruz. Sille’mizde Aya Eleni Kilisemizle, Camilerimizle, hamamlarımızla ve tüm tarihi dokularımızla burada Sille’de yaptığımız faaliyetleri, çalışmaları tüm misafirlerimize göstermek istiyoruz” dedi.

“Tropikal Kelebek Bahçemiz ziyaretçi akınına uğradı”

Konya Tropikal Kelebek Bahçesinin turistlerin Konya’da en fazla uğradığı mekanlardan biri olduğunu belirten Başkan Pekyatırmacı, “Yine aynı şekilde Konya Tropikal Kelebek Bahçesi bütün Konyamıza gelen misafirlerin ziyaret ettiği bir lokasyon haline geldi. Mevlana Müzesinden sonra ikinci ziyaret mekanı. En son geçen yıl covid sürecinden dolayı Haziran ayından itibaren ziyaretler başlamasına rağmen 400 bine yakın misafiri ağırlayarak bir rekoru da kırmış oldu. Ben önümüzdeki yıllarda Konya Tropikal Kelebek Bahçemizin yüz binlerce turistin Konyamıza gelmesine vesile olacağını düşünüyorum. Bütün yerli yabancı misafirlerimizi Konya’mızda ve Konya Tropikal Kelebek Bahçemizde ağırlamaktan memnuniyet duyacağımı ifade etmek istiyorum. Burada gelen misafirlerimiz hem tropikal bir iklimde oradaki bitkileri görme imkanına sahip oluyorlar hem de bütün kelebeklerin kozadan pupa haline geçişini ve kelebeğe dönüşümünü orada izleyip şahitlik etmiş oluyorlar. Kelebeklerin hayat döngüsü aslında bir mucize bu mucizeye de şahitlik etmiş oluyorlar. Bu nedenle Konya Tropikal Kelebek Bahçemize bütün yerli ve yabancı misafirlerimizi davet ediyorum. Tabi Konyamızda tarihi ve turistik anlamda pek çok zenginliklerimiz var. En başta Selçuklu başkenti Hazreti Mevlana’nın diyarı Onun için biz bütün misafirlerimize aslında yılın on iki ayı Konya’ya gelmenin bir nedeni olduğunu ifade etmek istiyoruz. Hem dini turizm hem doğa turizmi hem kültür turizmi anlamında Konya’mızda çok sayıda görülmesi gereken ve gezilmesi, bilgi sahibi olunması gereken zenginlikler var. Bunları en iyi şekilde tanıtmanın gayreti içerisindeyiz. Fuara katılan tüm firmalara, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 24 57
2. Konyaspor 23 48
3. Adana Demirspor 24 40
4. Başakşehir 24 40
5. Fenerbahçe 25 40
6. Alanyaspor 24 39
7. Beşiktaş 24 37
8. Hatayspor 24 36
9. Gaziantep FK 24 35
10. Kayserispor 25 35
11. Karagümrük 24 33
12. Sivasspor 25 32
13. Galatasaray 25 29
14. Kasımpaşa 24 27
15. Göztepe 24 27
16. Giresunspor 25 26
17. Antalyaspor 24 25
18. Rizespor 25 23
19. Altay 25 22
20. Ö.K Yeni Malatya 24 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 23 48
2. Ümraniye 23 45
3. Erzurumspor 23 44
4. Bandırmaspor 22 39
5. İstanbulspor 22 39
6. Eyüpspor 21 37
7. Samsunspor 22 35
8. Adanaspor 23 33
9. Manisa Futbol Kulübü 23 31
10. Gençlerbirliği 23 29
11. Boluspor 21 28
12. Keçiörengücü 23 28
13. Tuzlaspor 21 27
14. Kocaelispor 23 27
15. Menemen Belediyespor 23 26
16. Bursaspor 22 24
17. Altınordu 23 22
18. Denizlispor 23 21
19. Balıkesirspor 22 11
Takımlar O P
1. Manchester City 25 63
2. Liverpool 23 51
3. Chelsea 24 47
4. West Ham United 24 40
5. M. United 24 40
6. Arsenal 22 39
7. Tottenham 21 36
8. Wolverhampton Wanderers 22 34
9. Brighton 23 33
10. Southampton 24 29
11. Aston Villa 22 27
12. Crystal Palace 24 26
13. Leicester City 21 26
14. Brentford 25 24
15. Leeds United 23 23
16. Everton 22 22
17. Newcastle 22 18
18. Norwich City 24 17
19. Watford 23 15
20. Burnley 20 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 24 54
2. Sevilla 24 50
3. Real Betis 23 40
4. Atletico Madrid 23 39
5. Barcelona 22 38
6. Villarreal 24 36
7. Real Sociedad 22 35
8. Athletic Bilbao 23 34
9. Osasuna 24 32
10. Celta Vigo 24 31
11. Rayo Vallecano 23 31
12. Valencia 23 30
13. Espanyol 23 27
14. Elche 24 26
15. Getafe 24 25
16. Granada 23 24
17. Mallorca 22 23
18. Cadiz 24 19
19. Deportivo Alaves 23 17
20. Levante 22 11