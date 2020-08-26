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Emine Erdoğan, Ahlat’ta Konya Büyükşehir’in çadırına konuk oldu

BİTLİS’İN AHLAT İLÇESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN MALAZGİRT ZAFERİ’NİN 949’UNCU YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARINA KATILAN EMİNE ERDOĞAN, KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN BULUNDUĞU ÇADIRA MİSAFİR OLDU.

KONYA 26.08.2020, 11:44
Emine Erdoğan, Ahlat’ta Konya Büyükşehir’in çadırına konuk oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla Bitlis’in Ahlat ilçesinde gerçekleştirilen Malazgirt Zaferi’nin 949’uncu yıl dönümü kutlamalarına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Konya Büyükşehir Belediyesinin bulunduğu çadıra misafir oldu.

Türklere Anadolu’nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi’nin 949’uncu yıl dönümü kutlamaları Bitlis-Ahlat ve Muş-Malazgirt’te son günde de büyük bir coşkuyla devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı himayesinde Okçular Vakfı tarafından Bitlis’in Ahlat ilçesinde ve Muş’un Malazgirt ilçesinde düzenlenen Malazgirt Zaferi’nin 949’uncu yıl dönümü kutlamaları kapsamında Ahlat’taki Konya Büyükşehir Belediyesinin bulunduğu çadır büyük ilgi gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan da Ahlat’ta Konya Büyükşehir Belediyesinin bulunduğu çadıra misafir oldu. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ahlat Otağındaki büyük coşkuya ortak olarak Büyükşehir Belediyesinin çadırını ziyaret eden Emine Erdoğan’a teşekkür etti. Ahlat’ta Selçuklu Sultanları Mezarlığını da ziyaret ederek, şanlı ecdadımıza kabirleri başında dua eden Başkan Altay, “Malazgirt Zaferiyle Türklere Anadolu’nun kapılarının açarak bu toprakları yurt edinmemize vesilen olan ecdadımızdan Allah razı olsun. Onların sayesinde bu toprakları yurt edindik” dedi.

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesinin bulunduğu çadır; kutlama etkinliklerine katılan valiler, milletvekilleri ve belediye başkanlarından da ilgi gördü. Çadırı ziyaret eden protokol mensupları kutlamalara katılan Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. 22 Ağustos’tan itibaren Ahlat’taki kutlamalarda kendisine tahsis edilen çadırda konuklarını ağırlayan Konya Büyükşehir Belediyesi, çadırı ziyaret eden katılımcılara, Selçuklu dönemine ait tarihi kostümlerle Malazgirt Zaferi’ni anlatarak tarihi yeniden yaşatan kısa gösteriler sundu.

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