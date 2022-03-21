banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner420

banner526

Son Dakika
Doğalgaza zam geliyor!
Doğalgaza zam geliyor!
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Hindistan'da tribün çöktü
Hindistan'da tribün çöktü
Kim Min-jae ilk golünü attı
Kim Min-jae ilk golünü attı

Düzenli egzersiz kas zayıflaması ve kemik erimesinin önlenmesinde önemli

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Öğrt. Üyesi Hamza Hakan Türk, düzenli yapılan egzersizlerle kaslarda zayıflamanın ve kemik erimesinin önüne geçilebildiğini belirtti.

KONYA 21.03.2022, 09:52
Düzenli egzersiz kas zayıflaması ve kemik erimesinin önlenmesinde önemli

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Öğrt. Üyesi Hamza Hakan Türk, düzenli yapılan egzersizlerle kaslarda zayıflamanın ve kemik erimesinin önüne geçilebildiğini belirtti.

KTO Karatay Üniversitesi Medicana Tıp Fakültesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Öğrt. Üyesi Hamza Hakan Türk, sağlıklı yaşam için düzenli egzersizin önemi hakkında bilgiler verdi. Düzenli yapılan egzersizlerin sağlıklı vücut yapısının oluşturulması, kas ve kemik kitlesinin korunması açısından önemli olduğunu vurgulayan Hamza Hakan Türk, “Düzenli yapılan egzersizler sayesinde kaslarda zayıflamanın ve kemik erimesinin önüne geçilebilmektedir. Düzenli egzersizin kalp, akciğer, kolesterol, diyabet hastalarında hastalığın düzelmesini veya kontrol altında tutulabilmesini sağladığını gösteren birçok çalışma mevcuttur. Özellikle kadınlarda 30-35 yaş, erkeklerde 50-55 yaştan itibaren yıllık yüzde 1 oranında kemik yoğunluğunda azalma meydana gelmektedir. Bu kayıp kadınlarda menopoz sonrası ilk 3 yıllık dönemde yüzde 30’lara kadar çıkabilmektedir” dedi.

“Düzenli egzersiz ve yürüyüşün kemik kaybının önlenmesinde önemi oldukça fazladır”

D vitamini ve kalsiyum desteğinin sağlanması ve güneş ışınlarına yeterince maruziyet olsa bile kemiklerin korunmasında yeterli olmadığını ifade eden Türk, “Düzenli egzersiz ve yürüyüşün kemik kaybının önlenmesinde önemi oldukça fazladır. Temel prensip olarak ‘Kullanırsan kazanırsın, kullanmazsan kaybedersin’ denilebilir. Yine benzer şekilde 30 yaşından itibaren her 10 yılda kas kuvvetinde yüzde 10-15’lik kayıp oluşur ve 50 yaşından itibaren bu durum daha da hızlanır. Sinir sisteminde de benzer şekilde kayıplar ve sinirsel iletimde yavaşlamalar da meydana gelmektedir. Yaşlı insanlarda sinir sistemi ve kaslarda meydana gelen bu değişiklikler sonucunda hareketler yavaşlamakta ve düşme benzeri durumlara karşı oluşacak refleks koruyucu hareketler geç oluşmaktadır. Bu iki duruma ek olarak kemik erimesi durumu da mevcut olursa özellikle kalça, el bileği, omuz ve omurgada kırıklar oluşabilmektedir” ifadelerini kullandı.

Düzenli egzersizler ve yürüme ile eklem esnekliğini, kas gücü ve dayanıklılığını, kemik mineralleşmesini artırmanın, denge ve duruşu düzeltmenin sağlanabileceğini aktaran Türk, “Egzersizlere öncelikle ısınma ve germe egzersizleri ile başlanmalı, eklemlerin esnekliği ve kasların gerilme-gevşemesi sağlanmalıdır. Daha sonra kuvvetlendirme egzersizlerine geçilmelidir. Ayrıca aerobik, denge ve pilates egzersizleri yapılabilir. Denge egzersizlerinin düşmenin engellenmesi açısından ciddi faydaları mevcuttur. Aerobik egzersizler, dengenin sağlanmasını ve kas-iskelet sistemi koordinasyonunu artırır. Pilates egzersizleri, kasların kuvvetlenmesi ve denge egzersizlerini içermektedir. Bu tür egzersizler haftada en az 3 gün ve birer saat yapıldığı zaman düzenli egzersiz olarak kabul edilebilir ve bahsettiğimiz faydaları görülebilir. Yürüme ise kondisyonun artırılmasında en kolay yoldur. Yine diğer egzersizlerde olduğu gibi haftada en az 3 gün, süre olarak 20-40 dakika olarak yapılmalıdır” diye konuştu.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19