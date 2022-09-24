Durdurulan otomobilden uyuşturucu çıktı

Konya’nın Kulu ilçesinde polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde devriye gezen Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri, Camikebir Mahallesi pazar yeri civarında şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Polis ekipleri, araçta bulunan 2 kişinin şüpheli hareketler sergilemesi üzerine arama yapmak için harekete geçti. Araçtaki şahıslar polise, bagaj kısmında hapların bulunduğunu ve teslim etmek istediklerini söyledi. Bunun üzerine araçta yapılan arama bin 398 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, şüpheliler E.K. ve C.Y. gözaltına alındı.