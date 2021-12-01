banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Dolar kuru bugün ne kadar?
Dolar kuru bugün ne kadar?
Ankara'ya mevsimin ilk karı yağdı
Ankara'ya mevsimin ilk karı yağdı
A Milli Kadın Futbol Takımımız İsrail'i 3-2 Yendi
A Milli Kadın Futbol Takımımız İsrail'i 3-2 Yendi
Kredi ile coin almak yasak!
Kredi ile coin almak yasak!

Dünya’nın 70 ülkesine endüstriyel mutfak ürünleri ihraç ediyor

1993 yılında İstanbul’da kurulan Pimak Profesyonel Mutfak, Amerika Kıtası’ndan Avrupa’ya, Orta Doğu’dan Asya’ya ve Afrika’dan 70 ülkeye ihracat yapıyor.

KONYA 01.12.2021, 10:19
Dünya’nın 70 ülkesine endüstriyel mutfak ürünleri ihraç ediyor

1993 yılında İstanbul’da kurulan Pimak Profesyonel Mutfak, Amerika Kıtası’ndan Avrupa’ya, Orta Doğu’dan Asya’ya ve Afrika’dan 70 ülkeye ihracat yapıyor.

Yurt dışındaki müşterilerle sıcak temasın neredeyse sıfıra indiği pandemide alternatif müşteri kanalları aradıklarını ifade eden Pimak CEO’su Rıza Ergün, ihracatçı firmalar için dijitalleşmenin ve e-ihracatın önemini vurguladı. İhracatın ülke ekonomisi için öneminin farkında olduklarını ve bu yönde üstlerine düşeni yaptıklarını belirten Rıza Ergün, "Dünya ile entegre olmanın ve rekabette ayakta kalabilmenin en önemli unsuru kaliteli ürünler üretmekten geçiyor. İhracat yaptığımız 70 ülkede, müşterilerimizin beklentilerini analiz ederek üretim yapmak, bu noktada çok önemli. Pandemi gibi tüm dünyayı etkileyen ve ticaretin sekteye uğradığı bir dönemde dahi e-ihracat çalışmalarıyla potansiyel müşterilerimize ulaşmaya çalıştık. B2B e-ihracat platformu TurkishExporter ile de ihracatımıza hız kattık. Bundan sonraki dönemde de ihracatı artırmak için 250’den fazla çalışanımızla soğutma ekipmanlarından pişiricilere, piliç çevirme makinelerinden döner ocaklarına ve kafeterya ekipmanlarına kadar, 800’den fazla ürünle dur durak bilmeden çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Dijitalde olmak tüm üreticiler için hayati

Dijital platformlarda boy göstermenin pandemiyle birlikte daha da önemli hale geldiğini söyleyen Rıza Ergün, "Pimak olarak uzun yıllardır dijital platformlarda varlığımızı koruyoruz. Ancak ticaret fuarlarının yapılmadığı ve seyahat yasaklarının geldiği bir dönemde bunlar da yeterli olmuyor. TurkishExporter üzerinden tanışma fırsatı yakaladığımız ithalatçılarla pandemi dönemini daha verimli geçirdik. Uluslararası arenada yer almak isteyen Türk üreticilerin mutlaka e-ihracat alanında yatırım yapması gerekiyor. Sadece üretime odaklanarak dijital çağın zorunluluklarını unutmamak gerekir" şeklinde konuştu.

Afrika endüstriyel mutfak ürünlerinde bakir bir pazar

Uluslararası endüstriyel mutfak ürünleri sektörüyle ilgili de bilgi veren Rıza Ergün, "Bu alandaki en büyük rakiplerimiz İtalya, Fransa, İspanya ve Çin’deki şirketler. Ancak gerek ürün kalitesi gerekse ulaşılabilirlik açısından endüstriyel mutfak alanının tüm alt sektörlerinde rekabeti sürdürüyoruz. E-ihracattan aldığımız güçle rekabeti farklı bölgelere taşıdık. Afrika kıtası bu konuda yatırıma oldukça elverişli ve büyük bir potansiyele sahip. Bizim de Zambia, Tanzanya ve Gana gibi Afrika’nın birçok ülkesinde satış mağazalarımız bulunmakta. Bu bölgelerden yeni müşteriler bulmamızda da e-ihracatın katkısı yadsınamaz" ifadelerini kullandı.

11 ülkede mağaza açtı

81 ilde bayilik ağı kurduklarını ve 100’ü aşkın geniş bir servis ağına sahip olduklarını söyleyen Rıza Ergün, "Profesyonel mutfak ekipmanları, soğutma ekipmanları, çamaşırhane ekipmanları, ocaklar, ekmek kızartma makineleri, servis arabaları, yoğurma makineleri, et kıyma makineleri ve tavuk ızgara makinelerini dünyanın hemen her ülkesine ulaştırabiliyoruz. Bayilerimizle Türkiye’nin her noktasında halkımıza hizmet verirken, yurtdışında ise 11 ülkede mağaza açarak geniş bir coğrafyaya yayıldık" diye konuştu.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Fenerbahçe 14 24
5. Alanyaspor 14 24
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 14 22
9. Adana Demirspor 14 20
10. Beşiktaş 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Gaziantep FK 14 18
13. Altay 14 17
14. Sivasspor 14 16
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 13 27
2. Ankaragücü 14 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 13 30
2. Man City 13 29
3. Liverpool 13 28
4. West Ham 13 23
5. Arsenal 13 23
6. Wolverhampton 13 20
7. Tottenham 12 19
8. M. United 13 18
9. Brighton 13 18
10. Leicester City 13 18
11. Brentford 13 16
12. Crystal Palace 14 16
13. Aston Villa 13 16
14. Everton 13 15
15. Leeds United 14 15
16. Southampton 13 14
17. Watford 13 13
18. Norwich City 14 10
19. Burnley 12 9
20. Newcastle 14 7
Takımlar O P
1. Real Madrid 14 33
2. Atletico Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 29
4. Sevilla 14 28
5. Real Betis 15 27
6. Rayo Vallecano 15 24
7. Barcelona 14 23
8. Athletic Bilbao 14 20
9. Espanyol 15 20
10. Osasuna 15 20
11. Valencia 15 19
12. Villarreal 14 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Deportivo Alaves 14 14
16. Granada 14 12
17. Elche 15 12
18. Cádiz 15 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7