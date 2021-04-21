DSİ yaban hayatının su ihtiyacı için sondaj ve gölet yapımına başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü suyu en doğru şekilde yöneterek, içme ve kullanma suyu olarak insana, sulama suyu olarak toprağa ulaştırmak için projeler üretip tesisler inşa ettiği kadar, suyun zararlarının önüne geçmek ve yaban hayatını korumak içinde faaliyet gösteriyor.

DSİ, sahip olduğu iş makineleri ve deneyimli operatörleri ile çevre düzenlemesinden, kanal ve gölet temizliğine, tahkimattan dere ıslahına, kazıdan yol çalışmasına kadar birçok alanda hizmet veriyor. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin ülkedeki yaban hayatı su ihtiyacının karşılanması için sondaj ve gölet yapılması talimatı üzerine DSİ harekete geçti. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen Konya Karatay ilçesine bağlı Bozdağ’da ve Seydişehir ilçesine bağlı Gidengelmez dağlarında su ihtiyacının ve potansiyelinin net bir şekilde belirlenmesi için etütler yapılarak, bölge müdürlüğü tarafından sondaj ve gölet yapımı konusunda gerekli çalışmalara başlanıldı. İlk olarak Karatay Bozdağ Milli Park sahasında Karanlıkdere, Koçluk ve Loras mevkilerinde ve Seydişehir Gidengelmez dağlarında belirlenen mevkilerde etütler yapıldığı belirtildi. Bu kapsamda, Sondaj Şube Müdürlüğü tarafından Bozdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında hayvan içmesuyu ihtiyacı temini için zorlu kış şartlarında 400 metre derinliğinde bir adet sondaj kuyusu açıldı. Hava şartlarından dolayı kuyunun veriminin belirlenmesi ile ilgili çalışmaların halen devam ettiği, bu kuyunun işlemlerinin tamamlanmasının akabinde Karanlıkdere civarında çalışmalara geçileceği ifade edildi.

"Yürüttüğümüz her faaliyet vatandaşlarımızın yaşamına doğrudan etki ediyor"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Geçtiğimiz yıl Seydişehir ilçesinde kuruluşumuza ait iş makinalarıyla Gidengelmez dağlarında mevcut yaban keçileri için gelecekteki sayı artışları da göz önüne alınarak, Arpa Çukuru mevkiinde 3 bin metreküp ve Eşek Çukuru mevkiinde 4 bin metreküp olmak üzere 2 adet yaban hayatı su biriktirme göleti tamamlanmış olup, bu göletlere kaynaklardan suyun kaybolmadan ulaşması için borulu su iletim sistemi yapılmıştır. Türkiye’nin en büyük kuruluşlarından biri olan DSİ’nin, ülkenin en büyük iş makinası parklarından birine de sahiptir. Yürüttüğümüz her faaliyet vatandaşlarımızın yaşamına doğrudan etki ediyor. İş makinalarımız ülkenin dört bir yanında çalışıyor. DSİ mühendisiyle, işçisiyle, iş makinesiyle devletinin ve milletinin hizmetinde. İş makinalarımız dere ıslahı, rusubat temizliği ve yaban hayatına su temini projelerinde. Bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan’a ve bize aynı desteği veren Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli’ye şükranlarımı sunuyor, tüm çalışma arkadaşlarıma başarılar diliyorum” dedi.