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DSİ son 18 yılda Konya’da 21 baraj 30 gölet inşa etti

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), son 18 yılda Konya’da 21 baraj 30 gölet inşa ederek su varlığı ve tarım arazilerini korumak için büyük katkı sağlıyor.

KONYA 03.02.2021, 11:18
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DSİ son 18 yılda Konya’da 21 baraj 30 gölet inşa etti

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), son 18 yılda Konya’da 21 baraj 30 gölet inşa ederek su varlığı ve tarım arazilerini korumak için büyük katkı sağlıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğü’nün inşa ettiği baraj ile göletlerle suyu depolayarak içme ve kullanma suyu olarak insanlara, sulama suyu olarak tarım arazilerine ulaştırmaya devam ediyor. Ülke su varlığına sahip çıkarken mevcut su potansiyelinden en yüksek faydayı sağlamayı hedefleyen DSİ Genel Müdürlüğü, suyun zararlarına karşı vatandaşları ve tarım arazilerini korumak için de tüm gücüyle çalışıyor.

DSİ’nin son 18 yılda Konya’da 2 içme suyu tesisi, 21 baraj, 30 gölet, 1 adet suni besleme, 66 sulama tesisi, 141 taşkın koruma tesisi kazandırdığını, toplam yatırımın 11 milyar TL’yi geçtiğini söyleyen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Yerüstü su varlığı ve aldığı yağış miktarı ülke ortalamasının altında kalan Konya’da, suyu depolamak ve sulamada modern sistemler kullanmak büyük öneme sahiptir. Bu nedenle DSİ Genel Müdürlüğünce son 18 yılda Konya’ya 21 baraj, 30 gölet ve 1 suni besleme tesisi kazandırılarak 1 milyar 119 milyon metreküp su depolama hacmine ulaşılmıştır. 8 baraj ile 4 gölette çalışmalar devam etmektedir. Planlama ve proje aşamasında 15 adet baraj ve 7 adet gölet daha bulunmaktadır” dedi.

Konya’da son 18 yılda 66 adet sulama tesisinin tamamlanarak 796 bin 930 dekar arazi sulamaya açıldığını ve yıllık 650 milyon TL tarımsal gelir artışı sağlandığı söyleyen Genel Müdür Kaya Yıldız, inşaat aşamasında 22 adet, planlama ve proje aşamasında 31 adet sulama tesisinin bulunduğunu belirtti. 2020 yılı Temmuz ayı içerisinde 72 bin 650 dekar tarım arazisini modern sulamaya kavuşturan KOS 1,2,3 Sulamalarının ilk kısmının tamamlandığını ve açılışının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferans katılımıyla gerçekleştirildiğini hatırlatan Kaya Yıldız, “Yaklaşık 120 bin dekar tarım arazisini kapsayan KOS 1,2,3 ikinci kısım ihalesi ise geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilmiştir. Yine 331 bin 930 dekar tarım arazisini kapalı sistem sulamaya kavuşturacak olan Apa-Hotamış 1,2,3 sulamaları inşaatında çalışmalar hızla devam etmektedir. Ereğli İvriz Sağ Sahil Sulaması Yenileme Projesi ile 247 bin dekar tarım arazisi, Dünya Bankası finansmanıyla yapılacak olan Ereğli İvriz Sol Sahil Sulaması Yenilemesi ile 152 bin 800 dekarlık alan modern sulama şebekesine kavuşturulacaktır. Tamamlanan ve inşası devam eden baraj, gölet ve depolama tesisleri ile kuraklık kaynaklı su baskısının azaltılması, inşa edilen modern sulama tesisleri ile de su tasarrufu sağlanması hedeflenmektedir. Modern sulama tesisleri ile ayrıca çiftçinin sulama maliyetleri azalmakta, ürün verimliliği yükselmekte ve bu sayede gıda arz güvenliği de teminat altına alınmış olmaktadır” şeklinde konuştu.

2020 yılında Konya’da 56 bin 468 hektar arazi toplulaştırıldı

Türkiye’de toplulaştırma çalışmalarının ilk başladığı il olan Konya’da 2020 yılı içerisinde 20 adet proje kapsamında 56 bin 468 hektar alanda toplulaştırma çalışmalarının tamamlanarak tapu tescil işlemlerinin gerçekleştirildiğini dile getiren Kaya Yıldız, “2021 yılı içerisinde tamamlanması planlanan toplulaştırma çalışmaları ise yaklaşık 200 bin hektar. Gerçekleştirilen toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri çalışmaları ile parsellerin büyümesi ve düzenli hale gelmesi sağlanmakta, bu parsellerde tarım tekniklerinin ve sulama metotlarının uygulanması kolaylaşmaktadır. 18 yılda Konya’da yapılan su yatırımları yaklaşık 11 milyar TL. Bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli’ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.
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