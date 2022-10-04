Dr. Öğretim Üyesi Taşbaş: “Anne sütü bebeği pek çok hastalıktan korumaktadır”

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Zeynel Abidin Taşbaş, anne sütünün koruyucu maddeler ve vitaminlerle bebeğin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, bebeği pek çok hastalıktan koruduğunu söyledi.

Özel Medicana Konya Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Zeynel Abidin Taşbaş anne sütünün önemi hakkında bilgiler verdi. Anne sütünün her bebeğinin kendisi için özel olarak üretilen, bebek büyüdükçe de yalnız onun ihtiyaçlarına uygun olarak yapısı değişen tek besin olduğunu vurgulayan Zeynel Abidin Taşbaş, “Anne sütündeki besinler, formül sütlere ya da mamaya göre daha kolay emilmekte, bağırsak ve gaz problemleri çok daha az olmaktadır. Dahası anne sütü içinde bulunan koruyucu maddeler ve vitaminler ile bebeğin bağışıklık sistemini güçlendirmekte ve bebeği pek çok hastalıktan korumaktadır. Bebeğin beyin, göz ve sinir sisteminin gelişimi için yaşamsal önem taşıyan maddelerin yanı sıra büyüme faktörlerindeki hormonlar da bulunur” dedi.

Taşbaş, bilimsel çalışmalara göre önerilen beslenme şeklini anlatarak, “Doğumdan sonra ilk 6 ay su bile verilmeden sadece anne sütüyle bebeği beslemektir. Su bebeğin doymasına yol açarak anne sütü almasını engeller ve anne sütünün yararlarını olumsuz etkiler. Dolayısıyla bebeğin doğal yolla beslenmesi ileriki yaşamında da yararlı olacaktır” şeklinde konuştu.

Taşbaşa, sağlıklı bebeklerde doyma göstergesinin bezler olduğunu kaydederek, “Günde 5-6 kez bezini ıslatan, doğumdan sonra ilk hafta sonunda doğum kilosuna ulaşan, ilk altı ayda 20-30 gr/kilo alan bir bebek yeterli miktarda anne sütü alıyordur’’ ifadelerini kullandı.

Taşbaş, anne sütü ile beslenmenin neden önemli olduğunu şu şekilde sıraladı:

“Emzirme anne ile bebek arasındaki bağı güçlendirir, yeni oluşacak gebeliğin gecikmesini sağlar. Anne sütüyle beslenen bebekler daha iyi bilişsel ve sosyal gelişim gösterir. Anne sütü kullanıma hazır, yapay beslenmeden daha ucuz, her zaman sterildir ve en uygun sıcaklıktadır. Kolay hazmedilir ve alerjik değildir. Biberonla beslemekten daha kolaydır. Annenin sağlığını korur, emziren annelerin meme kanserine yakalanma riski daha düşüktür. Anne sütü mekonyumun (bebeğin ilk kakası) daha kolay çıkarılmasına yardımcı olur. Anne sütünde bulunan maddeler bebeğin enfeksiyonlara karşı daha etkili korunmasına yardımcı olur. Solunum yolu ve gastrointestinal sistem hastalıklarına karşı koruyucudur. Kulak enfeksiyonları daha az yaşanır. Anne sütüyle beslenen bebeklerde diş çürükleri daha azdır. Gaz ve beslenme sonrası kusma sorunu daha az yaşanır. Anne sütü alan bebeklerde pişik karın ağrısı ve kabızlık da daha az görülür.”