Dr. Aytekin Çelik: "Sigorta sözleşmeleri sınırsız bir teminat sağlamaz"

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Aytekin Çelik, sigorta yapılırken dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, sigorta sözleşmelerinin sınırsız bir teminat sağlamadığını söyledi.

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Aytekin Çelik, sigorta yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgiler verdi. Dr. Aytekin Çelik, "İnsanlar hayatları boyunca kaza, yangın, deprem vb. pek çok riskle karşı karşıya kalabilmektedir. Söz konusu risklerin gerçekleşmesi insanların mal varlığında çeşitli zararlara yol açabilir. Bu yüzden insanlar söz konusu risklerin, mal varlıklarında oluşturabileceği zarara karşı teminat sağlamak amacıyla sigorta sözleşmeleri yapmaktadır" dedi.

“Sigorta sözleşmeleri sınırsız bir teminat sağlamaz”

Dr. Çelik, “Sigorta sözleşmeleri, insanları hayatları boyunca karşı karşıya kalabilecekleri risklere karşı teminat sağlamak amacıyla yapılmaktadır. Ancak sigorta sözleşmeleriyle, sağlanabilecek teminatın içeriği sınırlıdır. Bir başka ifadeyle gerçekleşme ihtimali bulunan bütün rizikoların sigorta sözleşmeleriyle teminat alınabilmesi mümkün değildir. Bazı hususların teminat içeriğine alınması, kanun ve sigorta genel şartlarıyla yasaklanmıştır. Bu konuda özellikle her sigorta türü için özel olarak düzenlenen sigorta genel şartlarına bakılması gerekir. Sigorta genel şartlarında bazı hususlar standart teminat içerisine alınmıştır. Bunların sigorta poliçelerinde teminat içerisinde yer aldıklarının özel olarak belirtilmesi gerekmez. Ancak poliçede bunların bir kısmı teminat içerisinde bırakılabilir. Bu yüzden poliçenin dikkatli bir şekilde incelenmesi gerekir” dedi.

“Sigorta sözleşmeleri yapılmadan önce mutlaka bilgi alınması gerekir”

Sigorta genel şartlarında bazı rizikoların teminat içine alınabilmesi için poliçede özel olarak belirtilmesi gerektiğini söyleyen Dr. Aytekin Çelik, “Örneğin sigorta ettiren kişinin uğradığı kazanç kaybı ancak poliçede özel olarak belirtilmişse teminat içerisine alınabilir. Aynı şekilde kasko sigortalarında doludan kaynaklanan zararlar poliçede özel olarak belirtilmemişse sigorta şirketi bu şekilde ortaya çıkan zararı karşılamaz. Dolayısıyla sigorta sözleşmesi yapılırken, teminat sağlanmak istenen hususların poliçede özel olarak belirtilmesinin gerekli olup olmadığının araştırılması gerekir. Sigorta genel şartlarında ayrıca hiçbir şekilde teminat çerçevesine alınmayacak rizikolara da yer verilmiştir. Örneğin kasko sigortalarında sürücünün ehliyetsiz olması hali, sigorta genel şartlarında hiçbir şekilde teminat çerçevesine alınamayacak hususlar içerisinde sayılmıştır. Bu yüzden sigorta sözleşmeleri yapılmadan önce sigortacıdan veya acenteden sözleşmenin içeriği konusunda mutlaka bilgi alınması gerekir” şeklinde konuştu.

“Sigorta poliçeleri teslim edildikten sonra mutlaka kontrol edilmeli”

Sigorta poliçesinin düzenlenmesinde talep edilen teminatlara yer verilip verilmediğinin mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini belirten Çelik, “Sigorta sözleşmeleriyle sağlanan teminatın içeriği poliçede belirtilir. Bu sebeple sigorta poliçesinin düzenlenmesinde talep edilen teminatlara yer verilip verilmediğinin mutlaka kontrol edilmesi gerekir. Sigorta poliçesinin sağlanmak istenen teminata uygun düzenlenmediği düşünülüyorsa, sigorta şirketine 14 gün içerisinde itiraz edilmesi gerekir. Aksi halde poliçenin taraflar arasında yapılan sigorta sözleşmesine uygun olarak düzenlendiği kabul edileceğinden, itiraz etme durumu ortadan kalkar” ifadelerine yer verdi.

“Sigorta şirketi meydana gelen zararı, sigorta bedeline kadar karşılayabilir”

Çelik, “Riziko, sigorta genel şartları ve poliçe çerçevesinde teminat çerçevesi içerisine alınmış olsa bile sigorta şirketi sözleşmede gösterilen sigorta bedeline kadar sorumludur. Dolayısıyla bir fabrikanın yangına karşı sigorta edilmesinde fabrikanın ve içerisinde sigortalanan eşyaların sigorta bedeli poliçede 10.000.000 TL olarak gösterilmişse yangın meydana geldiğinde daha fazla bir zarar meydana gelse bile sigorta şirketi tarafından ödenebilecek olan tazminat miktarı en fazla 10.000.000TL’dir. Bu yüzden sigorta sözleşmeleri yapılırken poliçelerde belirtilen sigorta bedellerine de mutlaka dikkat edilmesi gerekir” diyerek, rizikonun gerçekleşmesi halinde sigorta şirketinin meydana gelen zararı sigorta bedeline kadar karşıladığını hatırlattı.