“Dönüşüm Evde Başlar” projesi ile atıklar verimli hale geliyor

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi Fikir Destek Programı çerçevesinde yürütülen “Dönüşüm Evde Başlar” isimli proje ile atıklardan kompost yapımı konusunda eğitim gerçekleştirildi.

Selçuklu Belediyesi Fikir Destek Programı çerçevesinde şehre değer katacak, toplumsal bilinci artırmaya yönelik projelere destek vermeye devam ediyor. Bu çerçevesinde atıklardan organik gübre elde edilerek çevre ve sıfır atık bilincinin artırılmasını amaçlayan “Dönüşüm Evde Başlar” projesinin tanıtım programı gerçekleştirildi. Selçuklu Belediyesi Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen ve yoğun ilgi gören programda Eğitim Proje Koordinatörü Melek Bozkurt tarafından katılımcılara eğitim verildi.

“Organik atıklardan oluşan çöpleri doğaya geri kazandırabiliriz”

“Dönüşüm Evde Başlar” projesine sağladıkları katkılardan dolayı Selçuklu Belediyesi’ne ve Başkan Ahmet Pekyatırmacı’ya teşekkür eden proje koordinatörü Melek Bozkurt, “Şehirde yaşayan bir insan günlük ortalama 1.5-2 kg çöp çıkartıyor. Bu çöplerin en az yarısı mutfaklarımızdan çıkan organik atıklar. Organik atıklardan oluşan bu çöpleri değerlendirebiliriz ya da doğaya nasıl geri kazandırabiliriz kısmında, atıkların toprağa dönüşümünün sağlanması büyük önem taşıyor. Kompostun bitki verimliliğine olan katkısı da oldukça fazla. Kompost bitkilerin büyümesini hızlandırır ve toprağın hava almasını sağlarken sera gazı salınımı da azaltır. Ayrıca kuraklığa etkilerini hafifletir” dedi.

Bozkurt çöp turşulama yöntemi ile yapılan ve Japonların tüm evsel atıklarını turşuladıkları gübreleme işlemi olan “Bokashi Kompostu” konusunda katılımcılara bilgiler verdi. Uygulamalı eğitimin ardından katılımcılara Kompost kovası (Bokashi) hediye edildi.