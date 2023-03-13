Dönemeç Kitap Kafe’ye gençlerden yoğun ilgi

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi tarafından hizmete sunulan “Dönemeç Kitap Kafe” gençlerin yoğun ilgisiyle her gün dolup taşıyor.

Akşehir Kültür Merkezi üzerindeki kitap kafe tam sessiz, yarı sesli ve sessiz olmak üzere üç bölümden oluşuyor. Sabah 09.00 akşam saat 21.00 saatleri arasında haftanın 7 günü hizmet veren kitap kafede gün boyu belirli saatlerde çay ve benzeri ikramlar yapılıyor. Kitap kafenin raflarında ise yüzlerce kitap buraya gelenlerin okuması için bekliyor. Özellikle sessiz bir ortamda ders çalışmak isteyen öğrencilerin tercih ettiği kitap kafe, sınava hazırlanan gençlerinde en önemli mekanı haline geldi.

Akşehirli ünlü yazar Tarık Buğra’nın “Dönemeçte” isimli romanından esinlenerek kitap kafenin ismini “Dönemeç” kitap kafe olarak belirlediklerini söyleyen Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya “Geleceğimizin teminatı gençlerimiz için oldukça nezih ve güzel bir mekanı hayata geçirdik. Hizmete başladığından beri her gün dolu dolu olan kitap kafemizi gençlerimiz ve çocuklarımız çok beğeniyor. Gençlerimizin daha rahat bir ortamda ders çalışması ve kitap okuması için hizmete sunduğumuz kitap kafemiz, her yaştan insanımıza hizmet vermeyi sürdürüyor” dedi.