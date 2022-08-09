Dönem sonu etkinliğinde SOBE öğrencileri sahne aldı

Selçuklu Otizmli Bireyler Vakfı (SOBE) 2021-2022 eğitim-öğretim yılı dönem sonu nedeniyle Selçuklu Belediyesi Sanat Akademisi’nin ev sahipliği ve katkısıyla "Sobe Sahnede" programını düzenledi.

Selçuklu Belediyesi tarafından şehrin kültür hayatına kazandırılan Sanat Akademisi 2021-2022 eğitim-öğretim yılı dönem sonu etkinliği hazırlayan SOBE öğrencilerinin hazırladığı gösterilere ev sahipliği yaptı. “SOBE Sahnede” isimli gösteride öğrenciler illüzyon gösterisi, şiir okuma, halk oyunları gibi çeşitli gösteriler sergiledi. Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlenen “SOBE Sahnede” etkinliğine AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, SOBE Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ak, AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Adnan Bahçeci, öğretmen ve öğrenci velileri katıldı. SOBE Vakfı Eğitim Direktörü Alperen Sağdıç ise öğrencilerle kalem tutmadan, küçük bir ses çıkarmaya varıncaya kadar her alanda özveriyle ilgilendiklerini belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Gösterinin SOBE için özel bir anlam taşıdığını ve değerli olduğunu ifade eden SOBE Vakfı Başkanı Mustafa Ak, “Yaklaşık 6 yıldır verdiğimiz emeğin karşılığını belki burada bir nebze olsun hep beraber i izleme fırsatı bulacağız. SOBE demek büyük organizasyon demek. Görünen, görünmeyen bir sürü iş birliği bu işin ucundan tutan bir sürü gizli el demek. Buradaki çalışmalarda hepsinin emeği çok büyük. Hepsine çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Markaların işbirliğini gördük”

SOBE ile çok önemli çalışmalara imza attıklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Selçuklu Belediyesi olarak SOBE Vakfı olarak kurumlarla iş birliği yapıyoruz, üniversitelerle iş birliği yapıyoruz. Bugün markalar iş birliği yaptı. Selçuklu Belediyesi Sanat Akademisi bir marka olma yolunda gidiyor. SOBE zaten Türkiye’nin markası. Bugün burada markaların iş birliğini gördük. Hakikaten muhteşem bir gösteri ortaya çıkmış. Bütün emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Biz zaten SOBE’mizde başta bütün vakfımız, yönetim kurulu başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimiz olmak üzere bütün eğitim kadromuzun tabiri caizse canlarını dişlerine takarak yaptıkları çalışmaları, verdikleri emekleri, gayretleri biliyoruz ve onları her zaman takdir ediyoruz. Eğitim alanında, rehabilitasyon alanında çok önemli çalışmalara imza atıyorlar. Ama bugünkü gösteriyle, bugünkü ortaya çıkan neticeyle görüyoruz ki sadece eğitim alanında değil, sadece rehabilitasyon alanında değil, gösteri alanında da iş birliği yapıldığı zaman çok güzel neticeleri ortaya koyabilecekler. Bu bir başlangıç diyoruz. İnşallah Sanat Akademimizle birlikte yapılan bu çalışma bir başlangıç olur. Bizim çocuklarımız SOBE’de eğitim, rehabilitasyon faaliyetlerine devam ederken kendilerini ifade edebilecekleri farklı bir ortamı da burada yakalamış oldular. Biz devamını bekliyoruz. Sanat Akademimizle birlikte, belki farklı işbirliklerini de ortaya koyarak çocuklarımızın kendilerini çok daha farklı şekillerde ifade edebileceklerini düşünüyoruz. Ben bugünkü gösteri için emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hem SOBE Vakfımızın değerli yöneticilerine, eğitim merkezimizin değerli eğitimcilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tabii ki Selçuklu Sanat Akademimizin çok değerli yöneticilerine, hocalarına da buradan ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Çok değerli Milletvekilimiz Hacı Ahmet Özdemir’e de burada bizimle birlikte olduğu için ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“En değerli yatırım insana yapılan yatırımdır”

En değerli yatırımın insana yapılan yatırım olduğunu ifade eden AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir de belirterek, “Bugün biz bu yatırımın bir başka örneğini burada hep birlikte görmüş olduk. İnsanın eğitilebilir yanının tahmin edilebilenin çok daha ötesinde olduğunu da yine bugün burada bize çocuklarımız ve öğreticileri, öğretmenlerimiz göstermiş oldular. Ben tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum. Nice böylesi etkinliklerde buluşmak üzere hepinize sevgiler, saygılar” diye konuştu.

Program, karanfil hediye edilmesi ve anı fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.