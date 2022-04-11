Doğumu yarım kalan sokak kedisinin hayatı sezaryenle kurtarıldı

Konya’nın Akşehir ilçesinde doğumu yarım kalan ve içindeki yavrusu ölen bir sokak kedisi, Akşehir Belediyesi Veteriner Hekimince yapılan sezaryen ameliyatı ile hayata döndürüldü.

Akşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, sokaktaki sahipsiz canlar için veteriner hekim kontrolünde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Akşehir Gençlik Merkezi yetkililerince Akşehir Belediyesine gelen ihbarda sahipsiz sokak kedisinin doğumunun yarım kaldığı bildirildi. İhbar üzerine harekete geçilerek Akşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne sevk edilen anne kediye, Akşehir Belediyesi Veteriner Hekimi Alican Büyükbaş tarafından yapılan muayenede güç doğum teşhisi konuldu ve içerideki yavrunun çoktan hayatını kaybettiği tespit edildi. Akşam saatlerinde acil olarak ameliyata alınan anne kedi, veteriner hekimin yapmış olduğu başarılı sezaryen operasyonu ile karnındaki ölü yavru alınarak hayatı kurtarıldı. Operasyon sonrası bakım için bir süre Akşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde misafir edilen anne kedi, daha sonrasında alındığı yer olan Akşehir Gençlik Merkezi’ndeki yetkililere teslim edildi.