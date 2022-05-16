Doğa tutkunları Çamlık mağaralarına hayran kaldı

Doğa tutkunları gezip yakından gördükleri Konya’nın Derebucak ilçesindeki Çamlık mağaralarına hayran kaldı.

Konyalı doğa tutkunları Derebucak’ın Çamlık Mahallesi’nde düzenlenen doğa yürüyüşü etkinliğinde bir araya geldi. Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Beyşehir Treeking ve Doğa Yürüyüşleri Topluluğu’nun doğa yürüyüşleri etkinliği gerçekleştirdiği son adres Çamlık Mağaraları oldu. Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, topluluk olarak yeni bir etkinliğe daha imza attıklarını söyledi. Doğa yürüyüşü etkinliğinde son adresin Derebucak ilçesinde bulunan dünyaca ünlü Çamlık mağaraları olduğunu vurgulayan Büyükkafalı, doğa yürüyüşü çerçevesinde mağaraları da yakından görüp içerisini ve çevresini gezme imkanı bulan doğa tutkunlarının bölgeye hayran kaldığını dile getirdi. Büyükkafalı, yıl içerisinde Beyşehir ve yakın çevresindeki ilçelerde doğa yürüyüşü etkinlikleri düzenleyerek bölgenin hem yöre insanlarına hem de etkinliğe ilçe dışından katılanlara tanıtılmaya çalışıldığını belirterek, Çamlık Mağaraları bölgesinin ise bu etkinliklerde en çok ilgi çeken ve beğenilen doğal mekanlar arasında yer aldığını hatırlattı. Büyükkafalı, “Doğa tutkunlarımız buradaki parkurda 7 kilometrelik bir yürüyüş gerçekleştirdi. Etkinliğimizde katılımcılarımız Balatini, Körükini ve Suluin marağaları ile Çamlık Kalyon geçişini yakından görme imkanı buldu” ifadelerine yer verdi.