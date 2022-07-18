Diyabet Okulu bu yıl ikinci mezunlarını verdi

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, Beyşehir Devlet Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren Diyabet Okulunda 2022 yılı ikinci dönem mezunlarına diplomaları verildi.

Okuldaki eğitim sürecinde diyabet hastalarına Diyabet Sorumlusu Hekimi Uzman Dr. Burçin Özkart, Diyabet Hemşiresi Serihan Öksüz, Ayaktan Hasta Diyabet Hemşiresi Gönül Külahçı, Diyetisyen Yasemin Turgut, Fizyoterapist Alper Yıldırım tarafından eğitim verildi. Eğitimlerin tamamlanmasının ardından okuldan mezun olanlara diplomaları hastane yönetimi tarafından takdim edildi. Başhekim Yardımcısı Dr. Kutay Güven, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Gülşen Parlakkaya, İdari ve Mali Hizmetler Müdür Yardımcısı Mustafa Akın ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı Aydın Gür’ün katıldığı törende mezunlara diplomaları verildi.

Diyabet okulunda, diyabet hastalarına günlük yaşamında karşılaşabildikleri sorunların çözümleri, dengeli beslenme, egzersiz, acil durumlar ve bunlardan korunma, diyabetin uzun dönem hasarlarından korunma, ilaçların güvenli, doğru ve etkin kullanımı, insülin uygulanış şekilleri ve uygulamada yapılan yanlışlar, diyabette özel durumlar ile ilgili eğitimler veriliyor.