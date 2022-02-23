Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Selçuk Üniversitesinde

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, “AB Sürecimiz ve Gençler için Fırsatlar” konulu konferansta Selçuk Üniversitesi (SÜ) öğrencileriyle bir araya geldi.

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, SÜ Sultan Alparslan Kültür Merkezinde düzenlenen konferansın açılışında, AB’nin öğrencilere önemli fırsatlar sunduğunu söyledi. Selçuk Üniversitesi olarak Türkiye’nin AB sürecini takip ettiklerini ifade eden Prof. Dr. Aksoy, bu sürece Erasmus+ kapsamında katkılar sunmaya devam ettiklerini aktardı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Erasmus+, Jean Monnet, Ufuk Avrupa, Avrupa Koleji Bursu, Avrupa Dayanışma Programı, Sivil Toplum Diyaloğu, 1416 MEB Bursu ve AB İletişim Stratejisi konularında bilgi verdi. Türkiye’nin AB üyeliği ve sürecine ilişkin gerçekleştirilen online anket üzerinden görüşlerini dile getiren Kaymakcı, “AB üyelik sürecinin bizlere kazandırdığı çok şey var. Bizim resmen aday ilan edildiğimiz 1999 yılına bakınız: 99’dan 2006’ya Türkiye Cumhuriyeti’nin belki de en parlak kalkınma ve reform dönemini yaşadık. Türkiye bu süreçte milli gelirini 3’e katladı; 3 bin 500 dolardan 10 bin dolara ulaştı. Ülkemiz yaptığı reformlarla ileri demokrasi, hukukun üstünlüğü, özgürlükler ve temel haklar başta olmak üzere AB üyesi ülkeler ve birçok aday ülkeden çok daha iyi konuma geldi. O dönemde Türkiye ile AB üyelik müzakereleri başladı. O dönemde Türkiye, AB ile 16 fasıl açtı; 1 fasıl kapattı. Sonuç olarak AB üyelik süreci bizim açımızdan en az üyelik kadar değerli. Biz süreci ilerletelim, sürecin nimetlerinden yararlanalım” diye konuştu.

“Gençlerimizin bu süreci devam ettirmesi gerekiyor”

Kaymakcı, AB üyelik sürecinin gençlerle ilerleyeceğini belirterek, “AB’yi kuran veya sonradan üye olan hiçbir ülkenin AB’den zarar gördüğü duyulmadı. Milli gelirini 10’a, ticaret hacmini 20’ye katlayan ülkeler var. Hepsi eğitim standartlarını yükseltti. Diplomaları dünyanın her tarafında geçerli. İşsizlik oranları azaldı. Avrupa coğrafyasında 450 milyon insan yaşıyor. Dolayısıyla bizim bu açıdan da bakmamız lazım. Onun için bu süreçte bundan sonra sahiplenme hakkı gençlerimizde. Biz de Türkiye’de bu süreci resmi isimler olarak başlattık ama bundan sonra bunun sahiplenilmesi, üstlenilmesi ve devam ettirilmesi sizin elinizde. Çünkü sizin geleceğinizden bahsediyoruz” dedi.

Konferans, soru-cevap bölümünün ardından Rektör Prof. Dr. Metin Aksoy’un Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı’ya plaket takdimiyle sona erdi. Konferansa Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, Konya Vali Yardımcısı Aydın Erdoğan, Selçuk Üniversitesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Kamil Beşoluk, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

Rektör Prof. Dr. Aksoy’a ziyaret

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy’u ziyaret etti. Selçuk Üniversitesinin ilçelerde en fazla kurulan üniversite olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Metin Aksoy, “Öğrencilerimizin çağa ayak uydurabilmesi, geleceğe hazırlanması için 7 bin personelimizle hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Bünyesinden Konya Teknik Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini çıkaran Üniversitemiz; bölgenin lokomotifi pozisyonunda, güçlü bir altyapıya sahip. Öğrenci çeşitliliği fazla. Ortadoğu, Türki Cumhuriyetler ve Balkanlardaki öğrenciler eğitim için Selçuk Üniversitesini tercih ediyor. Projelerimizle öğrenci değişim programlarını başarıyla sürdürüyoruz, ciddi anlamda başvurular var. 2 uluslararası AB projemiz mevcut. Erasmus Koordinatörlüğümüz de belirli oranda ivme yakaladı” ifadelerini kullandı.