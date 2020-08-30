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Devrilen tırdaki yolcu öldü
KONYA'DA TIRIN DEVRİLMESİ SONUCU BİR KİŞİ ÖLDÜ, BİR KİŞİ DE YARALANDI.
KONYA 30.08.2020, 17:36
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Konya’da tırın devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı.
Kaza, Konya-Adana Karayolunun 52. kilometresinde İsmil mahallesi yakınlarında meydana geldi. Abdurrahman A. (26) idaresindeki 73 FD 585 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi. Kazada sürücü hafif yaralanırken araçta yolcu olarak bulunan Maksut Çakır (49) olay yerinde hayatını kaybetti.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası ölen şahsın cenazesi hastane morguna kaldırılırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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