Derebucak’ta yaralı bulunan leylek koruma altına alındı

Konya’nın Derebucak ilçesinde yaralı vaziyette bulunan leylek koruma altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Derebucak ilçesinde duyarlı bir vatandaş, uçamaz halde gördüğü leyleğin yaralı olduğunu fark etti. Yaralı leylek vatandaş tarafından haber verilmesiyle ilçeye gelen Beyşehir Milli Parklar Şefliği ekiplerine teslim edildi. Görevliler, duyarlı vatandaşa hassasiyetinden dolayı teşekkür etti. Milli parklar görevlileri tarafından yaralı leylek, tedavi altına alındı. Leyleğin tedavisi sonrasında tekrar özgürce uçabileceği doğal yaşam alanına salınacağı bildirildi.