banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
İstanbul'da okul servisi şoförlerine aşı zorunlu oldu
İstanbul'da okul servisi şoförlerine aşı zorunlu oldu
Süper Lig'de 2. hafta heyecanı
Süper Lig'de 2. hafta heyecanı
Nusret hakkında olay iddialar! 5 çalışanı dava açtı
Nusret hakkında olay iddialar! 5 çalışanı dava açtı
Protein tozunda yatan tehlike!
Protein tozunda yatan tehlike!

Derebucak’ta mevsimlik tarım işçileri çadırlarında aşılandı

Konya’nın Derebucak ilçesine Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinden gelen mevsimlik tarım işçileri, kaldıkları çadırlarında korona virüsü karşı aşılandı.

KONYA 19.08.2021, 13:44
Derebucak’ta mevsimlik tarım işçileri çadırlarında aşılandı

Konya’nın Derebucak ilçesine Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinden gelen mevsimlik tarım işçileri, kaldıkları çadırlarında korona virüsü karşı aşılandı.

Derebucak İlçe Devlet Hastanesinde görevli aşı ekipleri, tüm dünyayı etkileyen yaşanan Covid-19 salgını dolayısıyla, ilçe sınırları içerisindeki tarım alanlarında mesai yapan tarım işçilerini kaldıkları çadırlarında tek tek ziyaret etti. Ekipler, kimlik numaralarından bilgilerini kontrol ettikleri çalışanları Covid-19’a karşı aşıladı. Ayaklarına kadar gelen hizmet sayesinde hem işlerinden geri kalmayan mevsimlik tarım işçileri, Covid-19’a karşı aşılarını da olmuş oldu.

Ekipler, mevsimlik işçilere Covid-19’la ve aşının hastalıkla mücadeledeki etkisiyle ilgili bilgilendirme yaparken, “aşı karşıtlarını” da ikna edip, “Her şeyin başı sağlık, sağlığın başı ise aşı” hatırlatmasında bulundu.

Bölgede yürütülen aşılama faaliyetlerine ilişkin yapılan açıklamada, ilçede bulunan mevsimlik tarım işçilerinin aşılarının mobil ekiplerince tamamlandığı kaydedildi.

Yorumlar (0)
31°
açık