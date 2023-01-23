Derebucak’ta kuşlara ahşaptan sıcak yuva

Konya’nın Derebucak ilçesinde okul bahçelerindeki ağaçlara asılması maksadıyla okul idarecilerine ahşap kuş yuvaları dağıtıldı.

Derebucak İlçe Kaymakamı Ömer Levent Türk, makamında ilçede bulunan okulların idarecilerini kabul etti. Kaymakam Türk, okul idarecilerine okul bahçelerinde bulunan ağaçlara asılması amacıyla hazırlanan kuş yuvalarını teslim etti. Kaymakam Türk yaptığı konuşmasında, tüm canlıların yaşam hakkını gözetmek gerektiğini, bu çerçevede onların da barınmaya ihtiyaç duyduğunu belirterek, “Hayvanlar çoğaldıkça doğa da şenlenecektir. Öğrencilerimize doğa ve hayvan sevgisini aşılamak ve kuşlara yuva olması için bu ahşap yuvaları sizlere dağıtıyoruz. Bu yuvaları okulların bahçelerindeki ağaçlarımıza asarak kuşlara sıcak birer yuva olmasını sağlayalım” şeklinde konuştu.