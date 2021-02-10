Derebucak’ta eğitim kurumlarına “Okulum Temiz” belgesi

Konya’nın Derebucak ilçesinde, "Okulum Temiz Sertifikası" almaya hak kazanan eğitim kurumlarına belgeleri düzenlenen törende verildi.

Derebucak ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından ortaklaşa imzalanan "eğitim kurumlarında hijyen şartlarının geliştirilmesi ve enfeksiyonu önleme işbirliği protokolü" çerçevesinde, işyeri sağlık ve güvenlik birimi denetçileri tarafından yapılan incelemeler neticesinde tüm kriterleri yerine getirerek, "Okulum Temiz Sertifikası" almaya hak kazanan eğitim kurumları tespit edildi. Bu okullara belgeleri törene katılan İlçe Kaymakamı Hasan İnanç Gökçayır tarafından verildi. Törende konuşan Gökçayır, hijyen ve enfeksiyon hususlarında sorumluluklarını yerine getirdikleri için okul idareci ve öğretmenlerine teşekkür etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Akçay da, bu salgın döneminde okulların temizlik ve hijyenine daha fazla önem verdiklerinin altını çizerek, bu sayede ilçedeki tüm eğitim kurumlarının "Okulum Temiz Sertifikası" almaya hak kazandıklarını belirtti.