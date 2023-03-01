Depremzede çocuklar MEGA ile tanıştı

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, deprem bölgelerinden gelerek Mevlana KYK Yurdu’nda kalan çocukları Meram Gelişim Akademisi (MEGA) ile tanıştırdı.

Meram Belediyesi, Meram İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Köyceğiz Mevlana KYK Yurdu’nda açtığı sınıflarda eğitim verdiği afetzede çocuklara oyunlar ve etkinliklerle dolu bir gün yaşattı. Çocuklar güne, Meram Belediyesi Berlika Trafik Eğitim Parkı’nda başladı. Burada teorik trafik eğitimi alan çocuklar, eğitimin pratiğini de akülü araçlarla yaptı. Berlika Trafik Eğitim Parkı’ndan Meram Dutlu Millet Bahçesi’ndeki Doğa Okulu’na geçen çocuklar, burada yaptıkları pikniğin ardından doğa eğitimine katıldılar. Görev yeleklerini giyip, şapkalarını takan çocuklar doğada gözlem etkinliği ile yön bulma, çadır kurma, ateş yakma, ip bağlama gibi eğitimler aldılar ve ahşap oyunlar ile eğlenceli zaman geçirdiler. Ayrıca çocuklara tohum, toprak, saksı, rüzgârgülü, mangala, not defteri, anahtarlık, balon gibi hediyeler verildi.

“Depremden etkilenen çocuklarımıza yaşadıklarını bir an önce unutturma gayretindeyiz”

Başta Hatay olmak üzere deprem bölgeleri için gösterdikleri özen ve hassasiyeti Konya ve Meram’da misafir ettikleri afetzedeler için de ortaya koyduklarını ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, özellikle depremden en çok etkilenen çocukların bir an önce normal hayatlarına dönüp eğitimlerini aksatmamaları adına çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade etti. Depremin yaralarını sarmanın ve sebep olduğu olumsuzlukları aşmanın ancak el birliği ile mümkün olduğuna işaret eden Başkan Mustafa Kavuş, “Deprem bölgesi ve insanımız için nasıl seferber olduysak şimdi de şehrimizde, ilçemizde misafir ettiğimiz afetzedelerimiz için seferberiz. İhtiyaçlarını karşılamak adına gerek kurumlarımız gerekse hemşehrilerimiz gayretli bir çalışma sergiliyor. Bu çerçevede depremden en çok etkilenen kesim olan çocuklarımızın kötü günleri bir an önce unutmaları adına onları MEGA eğitimlerimiz ve oyunlarımızla tanıştırdık. Onlar da aileleri de çok mutlu oldu. Bu yöndeki çalışmalarımız önümüzdeki günlerde de devam edecek” diye konuştu.

Meram Belediyesi’nden yapılan açıklamada, afetzede çocuklar için düzenlenen bu programın Tahir Büyükkörükçü KYK yurdunda kalan çocuklarla devam edeceği bildirildi.