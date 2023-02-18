Depremzede ailelerin misafir edildiği KYK yurdunda kandil programı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, depremzede ailelerin misafir edildiği Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı Eşrefoğlu Yurdu’nda Miraç Kandili dolayısıyla kandil programı düzenlendi.

Eşrefoğlu Yurdu’nda İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen ve Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, Miraç Kandili sohbeti, mevlid-i şerif okunması ile devam etti. Programda, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem felaketinde vefat eden vatandaşlar için de dua edildi. Yurtlara yerleştirilen depremzede aileler de ellerini semaya açarak hep birlikte yapılan dualara eşlik etti.

Öte yandan, Miraç Kandili dolayısıyla Beyşehirli vatandaşlar da camilere akın etti. Aralarında tarihi Eşrefoğlu Camisi’nin de bulunduğu Beyşehir’deki camilerde Miraç Kandili programı düzenlendi.