Depremzede Adıyamanlı çiftçilere yem yardımı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, Adıyaman’da depremden etkilenen depremzede besiciler için yardım kampanyası başlatıldı.

Kahramanmaraş merkez üslü 11 ili etkileyen deprem felaketinden bu illerde kırsal alanlarda yaşam süren köylüler de etkilendi. Konutların yanı sıra hayvancılıkla uğraşan vatandaşların hayvan barınakları depremin yıkıcı etkilerinden zarar gördü. Depremden yetiştirdiği besi hayvanlarını canlı olarak kurtaran besicilerin bölgede yem ihtiyacı da ortaya çıktı. Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün koordinesinde yürütülen çalışmalarla Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü de harekete geçerek Beyşehir’de Adıyamanlı besicilere yem desteğinde bulunmak üzere ilçe genelinde yardım kampanyası başlattı. İlçe Müdürlüğü ekiplerince toplanan 26 ton kesif yem araçlarla Adıyaman’daki besicilere teslim edilmek üzere yola çıkarıldı.

Gönderilen yemlerin Bakanlık personeli tarafından bizzat ihtiyaç sahibi olan çiftçilere dağıtılacağı belirtilirken, kampanyaya destek veren esnaflar ile üreticilere yetkililer tarafından teşekkür edildi.