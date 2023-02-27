Depremin yaralarını sarmak için çalışıyorlar

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yardım çalışmalarına hız veren Konya Yunak Kurtuşağı ve Çevre Köyleri Derneği (KURDER), depremin yaralarını sarmak üzere yürüttüğü faaliyetlerine devam ediyor.

Dernek başkanı Hüseyin Acar, depremin ilk anından itibaren nakdi yardımlara ilaveten ayni olarak da temel ihtiyaç malzemelerini afet bölgelerine ulaştırdıklarını söyledi. Acar, dünya tarihinde emsali çok az görülmüş böylesine büyük bir afetle birlikte kamu-yurttaş ve sivil toplum işbirliğinin en güzel örneklerine şahitlik ettiklerini belirterek, katkı sunanlara teşekkür etti. Başkan Acar, “Yardım gönüllülerimiz, başta erzak, ısıtıcı, battaniye gibi temel ihtiyaç maddelerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Akabinde gönüllü gençlerimiz bölgeye giderek, Adıyaman Gölbaşı ilçesinde aşevi kurdu ve 24 saat boyunca afetzede yurttaşlarımıza sıcak yemek ikramında bulundu. Afetzede ailelerin barınmaları ile ilgili çalışma yaptık. Depremin üzerinden yaklaşık 20 gün geçti ve biz ilk andan itibaren yürüttüğümüz yardım faaliyetlerimize hiç ara vermeden devam ettik. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın” dedi.