Depremde hayatını kaybedenler için Konya’da gıyabi cenaze namazı kılındı

Konya’da Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremde hayatını kaybedenler için Cuma namazından sonra gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerde yüzlerce bina yıkıldı, binlerce kişi enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Tüm ülkede olduğu gibi Konya’da da camilerde depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için giyabi cenaze namazı kılındı. Merkez Selçuklu ilçesinde bulunan Hacıveyiszade Camisi’nde de cuma namazının ardından depremde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Adıyaman’da depreme yakalandıktan sonra Konya’ya gelen İsa Tekin, “Adıyaman da depreme yakalandım. Orada su olmadığı için çoğu cenazelerimiz ancak teyemmüm yapıldı. Cenaze namazı kılındı. Cenaze namazların çoğu arabaların üzerinde, yerde neresi bulunursa orada kılınarak gömüldü. Bu nedenle burada bütün deprem şehitlerimiz için cenaze namazın kılınması bence çok iyi oldu, çok duygulandım. En azından onları rahmetle anmış olduk” şeklinde konuştu.

Ülkemizde olan bu depremden dolayı üzüldüğünü belirten Erdoğan Çakmak, “Ülkemize baya kötü bir felaket gerçekleşti. Allah’ım bunu bir daha yaşatmasın. Hayatını kaybedenler için gıyabında cenaze namazı kıldık. Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun vefat edenlerin. Yaralı olanlara acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.