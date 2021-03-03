Denizli heyeti Akşehir Belediyesinin projesini inceledi

Denizli Büyükşehir Belediyesi’nden gelen bir heyet, Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi tarafından hayata geçirilen Engelsiz Yaşam Merkezi hakkında bilgiler alarak yerinde inceleme yaptı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ali Değirmenci, Genel Sekreter Yardımcısı Serhat Akbulut, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Hüdaverdi Otaklı ve beraberindekilerden oluşan heyet, Akşehir’e gelerek Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ile görüştü. Akşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘Engelsiz Yaşam Merkezi hakkında bilgi alan heyet, Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak benzer bir proje yapmayı düşündüklerini, bu nedenle Akşehir’e gelerek Akşehir Belediyesi’nin projesini yerinde incelemek istediklerini belirttiler.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, engelli bireyler için birçok çalışma yaptıklarını, Engelsiz Yaşam Merkezinin de bu çalışmalardan birisi olduğunu kaydederek, “Engelsiz Yaşam Merkezi engelli kardeşlerimizin rahatlıkla yararlandığı, her türlü sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri yapabilecekleri çok güzel bir tesis oldu. Merkezimizde engelli kardeşlerimiz için çeşitli kurslar ve aktiviteler gerçekleştirerek onların toplumda daha iyi konuma gelebilmesi ve daha fazla sosyal yaşantıya katılabilmesine de olanak sağlamış oluyoruz” dedi.

Heyet, belediye ziyaretinin ardından Akşehir Belediye Başkan Yardımcısı Yahya Yıldız ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel eşliğinde Akşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi’ne geçerek burada incelemelerde bulundu. Heyet daha sonra Akşehir’in çeşitli tarihi mekanlarını gezerek ilçeden ayrıldı.