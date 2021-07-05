banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
İşte herkesin merak ettiği Yazlık köşk
İşte herkesin merak ettiği Yazlık köşk
Otomotiv ihracatı haziranda 2,3 milyar dolar oldu
Otomotiv ihracatı haziranda 2,3 milyar dolar oldu
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos görevini bıraktı
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos görevini bıraktı
Küçükçekmece'de metrobüs kazası!
Küçükçekmece'de metrobüs kazası!

Dellal’lardan Nasreddin Hoca Şenliği’ne davet

Konya’nın Akşehir ilçesinde, 62. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği geleneksel Dellal’ın şenliğe daveti ile başladı.

KONYA 05.07.2021, 14:12
Dellal’lardan Nasreddin Hoca Şenliği’ne davet

Konya’nın Akşehir ilçesinde, 62. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği geleneksel Dellal’ın şenliğe daveti ile başladı.

Şenlik kapsamında Dellal’lar Akşehir’in cadde ve sokaklarını gezerek; halkı etkinliklere çağırırken, İlçe protokolünü de makamında ziyaret edip onları da etkinliklere davet etti. Akşehir Hükümet Konağı’na geçen Dellallar burada İlçe Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz’ı makamında ziyaret ettiler. Kaymakam Kurnaz; bugün başlayan 62. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliğinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, Şenliğe katılmak isteyen herkesi Akşehir’e beklediklerini belirtti.

Davul çalarak Akşehir Belediye Binası’na gelen Dellal’lar, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya’dan bahşiş alarak Başkan Akkaya’ya davul çaldırttılar. Başkan Akkaya “Bu şenliğin Nasreddin Hocamızı en güzel şekilde anlamak ve onu en güzel şekilde anlatmak adına bir fırsattır. Bugün itibari Dellallar daha sonra Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı’na geçerek burada da Başkan Yardımcısı Yaşar Özden’le görüşüp şenliğe davet ettiler. Dellallar daha sonra Akşehir cadde ve sokaklarında da dolaşıp davul çalarak şenliğin başladığını söyleyerek tüm herkesi şenliğe davet etti.
Yorumlar (0)
27°
parçalı az bulutlu