Dekorasyon tutkunlarını heyecanlandıran yeni ürün

Ahşap ürünleri üreticisi Acarkon, duvar panelleri kategorisinde yeni ürün grubu ile dekorasyon tutkunlarını heyecanlandırdı.

Sağlıklı bir yapıya sahip olan ve doğal malzemelerden üretilen duvar panelleri kategorisinde akustik özelliğini taşıyan Acarkon Silva Serisi, iç mimari, dekorasyon, yaşam, tutku ve moda anlayışına yeni bir soluk kazandırdı.

Yankıyı azaltan Silva Serisi

Acarkon Orman Ürünleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Acar, modern yöntemlerle ve çıta şeklinde tasarlanan Silva Serisi’nin, aynı zamanda iç yapısında barındırdığı malzeme ile akustik bir özelliğe sahip olduğunu, ses yalıtımında yankıları ve gürültüyü azalttığını söyledi. İsmail Acar, Silva Serisi’nin monte edilen her türlü alanda ses dalgalarını emerek yankılanmayı ortadan kaldırdığını ifade ederek, “İş veya bireysel her türlü yaşam alanların duvarlarında tasarlanabilecek Silva Serisi, doğal yapısı ile oluşturacağı sağlıklı bir atmosferin yanı sıra ses yalıtım özelliği ile de konforlu bir yaşam alanına dönüştürmektedir.

Gürültülü ve rahatsız edici seslerden yaşam alanlarını uzak tutmak, konforlu ve huzurlu bir ortama sahip olmak, yaşam alanlarını görsel anlamda zenginleştirmek, tutkusunu yaşam alanlarına yansıtmak isteyenler için geliştirilen Silva Serisi aynı zamanda profesyonel kullanıcılara da mimari ve dekorasyon alanında geniş ve zengin bir kullanım alanı sunmaktadır. Silva Duvar Paneli, ofis ve ev gibi günlük yaşam alanlarımızın yanı sıra akustiğin sağlanması ve seslerin iyileştirilmesi gereken tiyatro ve sinema salonları, konferans ve toplantı salonları, spor salonları, kayıt ve müzik odaları, reji odaları, hijyenik ve sessiz bir ortamın gerekli olduğu MR odaları, hastane odaları, ameliyathaneler, hastane ziyaretçi bekleme salonları, okullardaki kafe, bar, disco gibi eğlence merkezleri ve düğün salonları gibi alanlarda da geniş bir kullanım alanına sahiptir” dedi.

“Ölç, kes ve uygula”

Profesyonel kullanıcıların yanı sıra kolay montaj ve kurulum özelliği ile dekorasyon fikirleri ve tutkusu olan herkesin evinde, iş yerinde ya da hayal ettiği herhangi bir alanda Silva Serisi ile yaşam alanına tutkusunu yansıtabileceğini belirten Acar, “Ölç, kes ve uygula’ mottosuyla kullanıma sunulan Silva Serisi, profesyonel, amatör, kadın ve erkek olmak üzere geniş bir hedef kitleye hitap eden ve uygulama sırasında profesyonel bir destek gerektirmeyen bir duvar panelidir” ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilir Silva Serisi

Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Acar, “Doğadan temel ve ilham alınarak geliştirilen tüm Acarkon ürünlerinde olduğu gibi yenilikçi tasarıma ve kullanım özelliğine sahip olan Silva Duvar Paneli, ana maddesi ahşaptan gelen sağlıklı ve doğal bir yapının yanı sıra ses yalıtım özelliği için geliştirilen ve kullanılan malzemeler sürdürülebilir özelliğe sahiptir” diye konuştu.

İsmail Acar, dekorasyon tutkunlarına yeni bir soluk getiren Silva Serisi ile kalmayıp, bu serinin geliştirilerek devam edeceğini sözlerine ekledi.