Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu, Alzheımer Gündüz Yaşam Merkezi’nde

Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Vedat Işıkhan ve kurul üyeleri, Karatay Belediyesi tarafından Konya’ya kazandırılan Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi’ni ziyaret ederek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

“Sosyal Politikalarda 7 Bölge 7 İl” programları çerçevesinde Konya’da bulunan Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Vedat Işıkhan ve Kurul Üyeleri, Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi’ni ziyaret etti. Ziyarete Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Vedat Işıkhan’ın yanı sıra kurul üyeleri arasında bulunan ve aynı zamanda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcısı olan Prof. Dr. Lutfihak Alpkan, Prof. Dr. Recep Şentürk, Dr. Murat Yılmaz ve Uzman Onur Kılıç, Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İbrahim Akyüz katıldı. Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Vedat Işıkhan ve Kurul Üyeleri, Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi’nde yürütülen çalışmalar hakkında Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Alzheimer Derneği Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Figen Güney ve merkez yöneticilerinden bilgi aldı. Uluslararası yayınlar ve raporlarla sık sık Dünya Sağlık Örgütü tarafından da övgüyle bahsedilen Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi’nin Konya’da çok önemli misyon ve sorumluluk üstlendiğini bu görevini de layıkıyla yerine getirdiğini ifade eden kurul üyeleri, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ile merkez yönetimine teşekkür etti. Merkezden faydalanan hastalarla da bir araya gelen kurul üyeleri ayrıca; merkezde alanında uzman ve güler yüzlü personelin görev aldığını, bu ortamın Konyalı hastalara ve hasta yakınlarına umut ışığı olduğunu sözlerine ekledi.

“Hasta ve hasta yakınlarımızın duaları bize yeter”

Ziyaretleri ve ilgileri dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Vedat Işıkhan ve kurul üyelerine teşekkür eden Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ise, Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi’nin Türkiye’nin gurur kaynağı olduğunu belirtti. Başkan Hasan Kılca, “Türkiye’de bu şekilde çalışan başka bir merkez yok ve ülkemizdeki tüm merkezlere örnek durumunda. Dünya Sağlık Örgütü de sık sık böyle bir merkezin neredeyse dünyada tek örnek olduğunu ifade ediyor. Merkezimizin bu yönü elbette önemli ama bizim asıl önemsediğimiz, merkezden faydalanan hasta ve hasta yakınlarımızın rahatı ile mutluluğu. Özellikle hastalarımıza verilen hizmet ve ilginin kalitesi her türlü takdiri hak ediyor. Çınarlarımıza gereken ilgiyi, hassasiyeti ve fedakarlığı gösteren tüm yöneticilerimize, Necmettin Erbakan Üniversitemize ve merkez çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.