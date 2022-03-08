Çiftçiler Konya Tarım Fuarı’nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için yarıştı

Türkiye’nin en büyük tarım fuarında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında, Türkiye kadınlar ralli şampiyonu Burcu Çetinkaya traktörle yarıştı.

Agro TV’nin Konya Tarım Fuarı’nda düzenlediği etkinlikte, Landini marka traktörle kadınlar için yarışan Çetinkaya özel bir performans gösterdi. Landini Traktör Genel Müdürü Recep Taşçı, Dünya Kadınlar Günü özelinde çiftçi kadınların Türk tarımında sürdürülebilir üretim için önemli bir değer olduğunu, 140 yıllık Argo Tractors ailesinin de dünya çiftçisi için yüksek teknoloji ve konforlu traktörlerle bu değere uygun çalışma yaptığını ifade etti.