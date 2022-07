Türkiye’nin tahıl ambarı olarak nitelendirilen Konya’nın hububatta önemli ekim merkezlerinden Beyşehir ilçesinde çiftçiler, hububat hasadı sezonunu dualarla açtı.

Beyşehir Ziraat Odası Başkanlığı önünde düzenlenen hasat sezonu açılış programında Kur’an-ı Kerim okundu. Daha sonra hasat sezonunun bereketli olması için dualar edildi. Beyşehir Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ağralı, yaptığı açıklamada 2022 hububat hasadı sezonu öncesi oda olarak çiftçiler adına dualar ettiklerini belirterek, “Hayırlı, bereketli olsun. Allah’ım doğal afetlerden çiftçimizi, herkesi korusun” dedi. Türkiye’deki tüm üreticiler gibi Beyşehir yöresindeki çiftçilerin de özellikle geride kalan pandemi döneminde büyük bir özveri içerisinde çalışarak ekim faaliyetlerini aksatmadığını vurgulayan Başkan Ağralı, geçtiğimiz yıl ise yaşanan kurak döneme dikkat çekerek üreticilerin zor bir yılı geride bıraktığını hatırlattı. Bu yıl ise özellikle hububatta bolluk beklediklerini ifade eden Başkan Ağralı, bölgede ürün hasadının yeni başlamak üzere olduğunu belirterek, “Nasip olursa bayram sonu daha hızlı bir şekilde olacak" dedi.

Bu yıl her ne kadar yağışlı bir dönem de olsa üründe beklentilerinin yüzde 80’ler civarında olduğunu, yüzde 20’lik bir kaybı ise arazileri gezdiklerinde gördüklerini vurgulayan Mustafa Ağralı, “Yağışlar bol olmasına rağmen yine de yüzde 20’lik bir kayıp beklentisi var. İnşallah bununla beraber bir doğal afet olmaz. Temennimiz, duamız odur. Hayırlısıyla çiftçilerimiz ürünlerini ambarlarına katar, inşallah bu sene yüzleri biraz güler diye dua ettik. TMO alıma başlayacak. Devletimiz bundan sonra çiftçilerimize imkanlarını sunuyor. Onun için hepimizin sağduyulu, duayla, bereketle başlaması gereken bir sezondayız. Bayramdan sonra nasip olursa erkenci arpaya hasatta daha hızlı bir şekilde gireceğiz. Ardından ise buğday hasadı başlayacak. Şu anki rekolte beklentimiz yüzde 80’lerde. Bunun yüzde 20’lik kaybı durumunu ise şöyle belirteyim; çiftçilerimiz girdilerin maliyetinin yüksek olması sebebiyle gübreyi alamadı, alanlar da biraz geç aldı ve istediği şekilde de gübreyi atamadı. Ama yine de elhamdülillah yağışlarımız iyi oldu. Durum korktuğumuz gibi değil. Onun için çiftçilerimize buradan tekrar saygıyla, bereketle, besmeleyle başlamalarını öneriyorum. Arpada, buğdayda devlet fiyat açıklaması yaptı. Evet, her ne kadar da çok yüksek olmasa da, yine de iyidir. Çünkü şu an için hükümet asgari ücrette ve çalışan emeklilerimize bir nispet de olsa bayram müjdesini verdi. Çiftçilerimize de tekrar fiyatta bir destekleme yapmalarını bekliyorum” ifadelerini kullandı.

Ağralı, Beyşehir’de mercimek üretimi yapan çiftçileri de yakından ilgilendiren bir müjdeyi de paylaştı. Beyşehir’de kırmızı mercimeğin en fazla ekimin olduğu yerleşimin Sadıkhacı Mahallesi olduğunu hatırlatan Ağralı, çiftçilerin üründe şu anki fiyatı biraz düşük bulduğunu söyleyerek, “TMO Bölge Müdürümüz ile görüştüm. ‘Çiftçilerimiz rahat olsun, şu an için bir fiyat açıklanmadı ama kırmızı mercimek alacağız’ dedi. Dolayısıyla çiftçilerimize bu müjdeyi de duyurmak istiyorum” diye konuştu.