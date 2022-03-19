Çevre müfettişleri Konya’da buluştu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan proje kapsamında çevre müfettişleri Konya’da bir araya geldi.

Çevre hassasiyetinin oluşturulması ve farkındalığının artırılması amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca başlatılan proje ile 5-16 yaş aralığındaki çevre müfettişleri bir araya geldi. Bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen programa katılan çevre müfettişleri gerçekleştirilen birbirinden eğlenceli oyunlara eşlik etti. Program kapsamında çocuklar çevre müfettişliği, sıfır atık atölyeleri ve geri dönüşüm hakkında bilgilendirildi. "Çevre Müfettişi" olmak isteyen çocuklara bazı görevler veriliyor. Çocukların bu görevler sayesinde eğlenmeleri, doğayı öğrenmeleri, öğrendiklerini arkadaşlarına ve ailelerine aktarmaları hedefleniyor.

Düzenlenen etkinlik ile ilgili açıklamalarda bulunan Konya İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Hülya Şevik, iklim değişikliğinin hem ülkeyi hem de dünyayı olumsuz etkilediğini, bu süreçte herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini vurgulayarak, “Çocuklarımızın da bu anlamda küçük yaşlarda bu bilincin oluşması için eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi gerekiyor. Burada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda çevre müfettişi çocuklarımızla birlikte bu çalışmayı yürütüyoruz. Bu bütün illerde yürütülen bir çalışma. Bugün de Konya’da birlikte olduk. Burada çocuklarımıza dönüştürmeyi, yeniden kullanmayı, israf etmemeyi ve tutumlu olmayı öğreten birtakım etkinlikler yapılıyor. Geri dönüştürülebilen atıklardan birtakım materyaller üretiliyor ve çocuklarımıza hem israfın ne kadar kötü bir şey olduğu ve bunun ekonomiye nasıl kazandırılabileceği gösterilmiş olacak. Çünkü ham maddemizin sonsuz olmadığını, doğamızın sonsuz olmadığını biliyoruz. Dolayısıyla bunların korunması ve gelecek nesillere ulaşabilmesi için bu doğal kaynaklarımızın korunması gerekiyor. İklim değişikliğinin olumsuz etkilerini ülkemizde de görüyoruz. Bunların önüne geçmek için bu davranışların küçük yaşlarda değişmesi bizim için önemli. Bu nedenle çocuklarımızla bu tür çalışmalar yapıyoruz. Bundan sonra yine biz de il müdürlüğü olarak yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.