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Çeltik’te "Mektubunu aldım evimdeyim" projesi başlatıldı
Konya’nın Çeltik ilçesinde Covid-19 ile mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla "Mektubunu aldım evimdeyim" projesi başlatıldı.
KONYA 22.12.2020, 14:15
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Konya’nın Çeltik ilçesinde Covid-19 ile mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla "Mektubunu aldım evimdeyim" projesi başlatıldı.İlçede Covid-19 vaka sayılarının artması üzerine ilçe genelinde bulaş riskini en aza indirmek, sosyal farkındalık oluşturmak, vatandaşları bilinçlendirmek, maske-mesafe-temizlik kurallarına dikkat çekmek ve evde kalmayı toplumsal olarak teşvik etmek amacıyla proje başlatıldı. İlçe Kaymakamı Yusuf Beran Vuran tarafından Covid-19 bulaşmış kişilere, temaslılara ve ilçe esnafına mektup yazarak pandemi kurallarına dikkat edilmesini ve vatandaşların mecbur olmadıkça evlerinden çıkmamaları ve evde kalmayı toplumsal olarak teşvik amacıyla "Mektubunu aldım evimdeyim" sloganıyla kaleme alınan mektuplar, geçmiş olsun temennileri ile dağıtıldı. Her hasta, temaslı ve esnafın isimlerine özel hazırlanan mektuplarda; Devlet Millet el ele bu zorlu süreci atlatmayı birlikte başaracağız mesajı verildi.
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