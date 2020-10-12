Çaldıkları motosikletleri bırakıp kaçtılar

Konya’nın Kulu ilçesinde hırsızlar, yediemine ait motosiklet deposundan çaldıkları iki motosikleti bırakıp kaçtı.

Olay, Alpaslan Mahallesi’nde bulunan yediemin motosiklet deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, depoya gelen 2 şüpheli şahıs demir kapının kilidini kırarak içeriden iki motosiklet çaldı. Şüpheliler çaldıkları motosikletleri depodan yaklaşık 100 metre ileride Değirmeözü Deresi köprü altına bırakarak kayıplara karıştı. Depo sahibi ise kapı kilidinin kırılmış olduğunu fark edince polise ihbarda bulundu. Ekipler ihbar üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.