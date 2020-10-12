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Çaldıkları motosikletleri bırakıp kaçtılar
KONYA’NIN KULU İLÇESİNDE HIRSIZLAR, YEDİEMİNE AİT MOTOSİKLET DEPOSUNDAN ÇALDIKLARI 2 MOTOSİKLETİ BIRAKIP KAÇTILAR.
KONYA 12.10.2020, 12:36
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Konya’nın Kulu ilçesinde hırsızlar, yediemine ait motosiklet deposundan çaldıkları iki motosikleti bırakıp kaçtı.
Olay, Alpaslan Mahallesi’nde bulunan yediemin motosiklet deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, depoya gelen 2 şüpheli şahıs demir kapının kilidini kırarak içeriden iki motosiklet çaldı. Şüpheliler çaldıkları motosikletleri depodan yaklaşık 100 metre ileride Değirmeözü Deresi köprü altına bırakarak kayıplara karıştı. Depo sahibi ise kapı kilidinin kırılmış olduğunu fark edince polise ihbarda bulundu. Ekipler ihbar üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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