Büyükşehir ve Emniyet Müdürlüğünden yaya güvenliği denetimi

Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi ve İl Emniyet Müdürlüğü şehir merkezinde yaya yollarını ihlal eden motosiklet ve scooter sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde sürücülere kendilerine ayrılan alanlarda araç kullanmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, şehir merkezindeki yaya yollarında motosiklet ve scooter sürücülerine yönelik denetim yaptı. Vatandaşların güvenliğini ve cadde içi ulaşımı kontrol altında tutmak amacıyla denetimlerini sürdüren Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıtası, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte Zafer Meydanı’nda gerçekleştirdiği ortak denetimlerle; yaya yollarını ihlal eden motosiklet ve scooter sürücülerini durdurarak kendilerine ayrılan alanlarda araç kullanmaları konusunda uyarılarda bulundu. Yapılan denetimlerle şehrin işlek caddelerinde yayaların can güvenliğini tehlikeye atan motosiklet ve diğer iki tekerlekli araç sürücülerinin kurallara uymalarını ve yaya güvenliğini sağlamak amaçlanıyor. Öte yandan bisiklet kullanımını genele yaymak ve çevreye katkı sağlamak amacıyla kurulan Büyükşehir Belediyesi Bisikletli Zabıta Birimi de bisiklet yolları üzerindeki işgaller konusunda denetimlerini sürdürüyor.